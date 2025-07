ADAC mit dringender Warnung – HIER wird der Urlaub mit dem Auto zum Drama

Urlaub gefällig? Dann nichts wie los! Das denken sich wohl viele Familien, denn die Sommerferien in Deutschland haben in den meisten Bundesländern begonnen. Viele Reisende entscheiden sich für einen Urlaub in Spanien, Italien, Griechenland oder der Türkei.

Ein Ranking zeigt allerdings, dass die meisten Deutschen ihren Urlaub am liebsten hierzulande verbringen. Das führt zu Staus und Chaos auf den Autobahnen. Der ADAC spricht eine dringende Warnung aus.

ADAC warnt vor Urlaubs-Chaos

„Die Autobahnen werden vielerorts an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen“, heißt es auf der Website. Neben den Urlaubern dürften nämlich auch viele Tagesausflügler unterwegs sein – gerade bei schönem Wetter. Der ADAC rechnet mit Stop-and-go-Fahrten und Staus.

+++ Auch interessant: Sowas hast du noch nie gesehen – was Italien-Urlauber jetzt erleben +++

An den aktuell rund 1250 Baustellen auf den Autobahnen wird es voraussichtlich die meisten Zwangsstopps geben – vor allem dort, wo Fahrstreifen wegfallen oder sich die Baustellen über eine längere Strecke ziehen. Viele dieser Baustellen bleiben auch in der Sommerreisezeit bestehen. Bitter für all diejenigen, die in den Urlaub fahren! Doch welche Strecken sind besonders betroffen?

+++ Passend dazu: Warnung für Urlaub in Griechenland und der Türkei – es geht ums Klopapier! +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Diese Zeiten solltest du meiden

Zu den Staustrecken zählen nach Angaben des ADAC:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Köln – Dortmund und Bremen – Hamburg

A2 Berlin – Magdeburg – Hannover

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Bad Hersfeld – Erfurt – Dresden

A5 Frankfurt – Heidelberg – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A11 Berlin – Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock – Rostock

A24 Hamburg – Berlin

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Die größten Staus drohen freitagnachmittags, samstagvormittags und sonntagnachmittags. Wer flexibel ist, sollte diese Zeiten auf dem Weg in den Urlaub meiden und stattdessen auf ruhigere Tage wie Dienstag bis Donnerstag ausweichen und Stoßzeiten meiden. Das könnte dir auch in Hinblick auf aktuelle und bevorstehende Vollsperrungen helfen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Urlaub gefällig? Diese Vollsperrungen stehen bevor

Am jetzigen Wochenende musst du dich auf dem Weg in den Urlaub auf folgende Vollsperrungen gefasst machen:

A46 Richtung Düsseldorf : Sperrung zwischen Wuppertal-Sonnborn und Haan-Ost (Freitag, 25. Juli, 21 Uhr bis Montag, 28. Juli, 5 Uhr)

: Sperrung zwischen Wuppertal-Sonnborn und Haan-Ost (Freitag, 25. Juli, 21 Uhr bis Montag, 28. Juli, 5 Uhr) A46 Richtung Wuppertal : Sperrung zwischen Wuppertal-Cronenberg und Wuppertal-Sonnborn (Freitag, 25. Juli, 21 Uhr bis Montag, 28. Juli, 5 Uhr)

: Sperrung zwischen Wuppertal-Cronenberg und Wuppertal-Sonnborn (Freitag, 25. Juli, 21 Uhr bis Montag, 28. Juli, 5 Uhr) A96 Richtung München; Sperrung zwischen Germering-Süd und Gräfelfing (25. Juli, 20 Uhr bis Samstag, 26. Juli, 5 Uhr)

Diese langfristigen Sperrungen könnten dich auf dem Weg in den Urlaub ebenfalls beeinträchtigen:

A60, Richtung Bingen und Mainz : Sperrung in beiden Richtungen zwischen Dreieck Mainz und Mainz-Finthen/Saarstraße (Täglich von 21 Uhr bis 5 Uhr, bis Dienstag, 2. September, 5 Uhr)

: Sperrung in beiden Richtungen zwischen Dreieck Mainz und Mainz-Finthen/Saarstraße (Täglich von 21 Uhr bis 5 Uhr, bis Dienstag, 2. September, 5 Uhr) A45, Richtung Hagen und Gießen: Sperrung in beiden Richtungen zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid (bis auf Weiteres)

Hier mehr lesen:

Es sind Hinweisschilder für die Umleitungen aufgestellt, die du auf deinem Weg in den Urlaub beachten solltest. Übrigens: Entscheidest du dich für eine Auslandsreise mit dem Auto, solltest du dich auch dort über die Verkehrslage informieren.