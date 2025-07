HIER machen Deutsche besonders gerne Urlaub – es ist nicht Spanien oder Griechenland

Der Sommer ist da und die Sommerferien haben in einigen deutschen Bundesländern bereits begonnen. Für viele dürfte jetzt die perfekte Zeit für einen Urlaub sein – oder zumindest für die Buchung.

Reisende haben bei der Planung die Qual der Wahl, was das Ziel angeht. Doch wo Deutsche am liebsten Urlaub machen, dürfte einige überraschen. Spoiler: Es ist nicht Spanien oder Griechenland!

HIER machen Deutsche besonders gerne Urlaub

Die Deutsche Tourismusanalyse 2025 hat ergeben, wo Deutsche ihre Hauptreise planen. Von je 100 Befragten mit festen Reiseabsichten für die (damals) kommenden 12 Monate kam heraus, wohin Deutsche am liebsten reisen. Das ist das Ranking:

Deutschland Spanien Italien Türkei Skandinavien Griechenland Österreich Frankreich Kroatien

Einige Befragte haben auch eine Fernreise geplant. Deutschland ist für einen Urlaub allerdings besonders beliebt und setzt sich somit gegen Spanien, Griechenland oder auch Kroatien durch. Doch was ist eigentlich der Grund dafür, dass Deutsche hierzulande gerne verreisen?

Das macht Deutschland so beliebt

„Ziele in Deutschland oder den Nachbarländern ermöglichen kürzere Haupturlaube, da sie schnell erreichbar sind und dennoch Erholung bieten“, weiß der Wissenschaftliche Leiter der Stiftung, Professor Dr. Ulrich Reinhardt. Das könnte für viele Urlauber verlockend sein.

„Kroatien und Italien profitieren von ihrer guten Erreichbarkeit mit dem Auto, was etwas längere Aufenthalte begünstigt. Typische Flugreiseziele wie Spanien oder Griechenland werden hingegen für ausgedehntere Urlaube gewählt, da Reisende die teurere Anreise durch eine längere Verweildauer kompensieren möchten“, erklärt der Experte. Es kommt also ganz darauf an, was man von seinem Urlaub erwartet.