Urlaub auf Sylt: Mann sieht Lamm-Kopf – er ruft sofort Hilfe herbei

Der Urlaub an der Nordsee bedeutet für die meisten Touristen Entspannung pur: Schier endlose Dünenlandschaften, die frische Luft und das Rauschen des Meeres machen insbesondere die Inseln wie Sylt oder Borkum zu wahren Touri-Hotspots.

So wollte auch ein Mann auf Sylt wohl seinen wohlverdienten Sylt-Urlaub genießen. Ganz oben auf dem Plan stand bei ihm eine Foto-Tour, die allerdings plötzlich unterbrochen wurde. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet von der ganzen Geschichte.

Sylt-Urlauber sieht Lamm-Kopf

In einem Facebook-Beitrag berichtete der Urlauber von der unfassbaren Situation. Auf einer Foto-Tour sah der Mann plötzlich den Kopf eines Lammes. Schnell stellte sich heraus: Das hilflose Tier steckte fast komplett auf einer Wiese im Schlamm fest und nur noch der kleine Kopf guckte oben heraus! Der couragierte Mann handelte sofort.

Mit der Hilfe eins dänischen Paares rettete der Urlauber das kleine Lamm und zog es mit geballter Kraft aus dem Schlamm. Das kleine Tier, das eigentlich weiß sein sollte, war von oben bis unten in eine dunkle Schlammschicht gehüllt und stand auch nach seiner Rettung noch mit zitternden Beinen auf der Wiese. Offenbar sei es zumindest körperlich aber gesund gewesen, so „MOIN.DE“. Was für eine Todesangst das arme Lamm gehabt haben muss!

Lamm konnte gerettet werden

Das Lamm hatte wohl noch einmal Glück im Unglück. Und auch für den Fotografen ist die Geschichte doch noch gut ausgegangen; schließlich hat auch er noch ein Foto bekommen und das gerettete Lamm posierte für ein Abschiedsbild. Außerdem war für den Rest des Abends Regen angesagt, wodurch das gerettete Tier wohl schnell von den Spuren seiner Tortur reingewaschen wurde.

