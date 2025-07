Sowas hast du noch nie gesehen – was Italien-Urlauber jetzt erleben

Du planst einen Urlaub in Italien? Dann erwartet dich weit mehr als nur beeindruckende Kultur und erstklassige Küche. In der Lombardei gibt es ein faszinierendes Schauspiel zu entdecken, das tief in der Tradition der Region verwurzelt ist: Jeden Spätsommer ziehen dort einige Hirten mit ihren Herden von den hochalpinen Weiden hinab in die milderen Täler – ein jahrhundertealter Brauch, der als Transhumanz bekannt ist.

Eine ganz besondere Rolle übernehmen dabei die Esel: Sie tragen die neugeborenen Lämmer in speziell angefertigten Körben oder Satteltaschen sicher durch das unwegsame Gelände, während die Muttertiere nebenherlaufen. So gelangen auch die Kleinsten wohlbehalten ins Tal, ohne die steilen und schwer zugänglichen Pfade selbst bewältigen zu müssen.

Lämmer-Show im Italien-Urlaub gefällig?

Auf den alten Wanderwegen, den sogenannten Batida, sind während dieser Zeit Tausende Tiere unterwegs, darunter auch Kühe. Die Reise kann bis zu 20 Tage dauern – eine enorme Belastung, vor allem für die Jüngsten in der Herde, wie „reisereporter.de“ berichtet.

Während der Pausen werden sie zu ihren Müttern gebracht, damit sie trinken und neue Kraft tanken können. Wer sich das Spektakel während eines Italien-Urlaubs ansehen möchte, sollte keine Zeit verlieren.

Tradition nimmt immer mehr ab

Die traditionelle Viehwanderung steht mittlerweile vor großen Herausforderungen. Moderne Transportmittel und der Ausbau von Straßen und Städten, die die alten Wanderwege schneiden oder unpassierbar machen, gefährden die jahrhundertealte Praxis. Doch was bedeutet das für deinen Urlaub in Italien?

Langfristig könnte es sein, dass du das süße Zusammenspiel zwischen Eseln und Lämmern nicht mehr sehen kannst. Wer jetzt dort Urlaub macht, hat mit etwas Glück noch die Chance, es sich anzusehen. Vorausgesetzt, die Jahreszeit stimmt.