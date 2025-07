Urlauber reisen ahnungslos nach Italien – es lauern üble Gefahren

Du hast Lust auf Urlaub und möchtest den Alltagsstress hinter dir lassen? Dann nichts wie los! Die Frage ist bloß: wohin soll es gehen? Ein Ranking zeigt jetzt: Italien kommt bei Deutschen nach wie vor gut an.

Vor der Reise sollten sich Reiseliebhaber allerdings gut informieren. Nicht nur das Hotel, die optimale Lage und das Wetter sind wichtige Kriterien für einen gelungenen Urlaub. Auch gesundheitliche Gefahren könnten ihn beeinflussen.

Im Italien-Urlaub lauern Gefahren

Aktuell treten in Italien vermehrt Fälle einer West-Nil-Infektion auf. Eine 82-jährige Frau soll nach Angaben der „DPA“ an den Folgen verstorben sein. Das Virus wird durch Mücken übertragen und hat seinen Ursprung in Afrika. Zugvögel haben es vermutlich nach Europa verschleppt. Auch in Deutschland gab es bereits einige Fälle.

Schwere oder tödliche Verläufe treten meist bei älteren Menschen mit gesundheitlichen Problemen auf. Die Behörden in Italien stellen jetzt vorsorglich ein spezielles Team zusammen, das sich um diese Infektion kümmern soll. Doch was kann man machen, um im Urlaub und hierzulande nicht an dem West-Nil-Fieber zu erkranken?

Das solltest du jetzt wissen

Impfungen gegen das West-Nil-Virus für Menschen gibt es in Deutschland bislang nicht. Um sich zu schützen, kannst du zu Hause und im Urlaub stattdessen Insektenschutzmittel nutzen. Dieses Mittel unterstützt Menschen dabei, sich vor Mückenstichen zu schützen, durch die gefährliche Viren wie das West-Nil-Virus übertragen werden können.

Übrigens: Auch ein anderes Problem stellt derzeit ein Gesundheitsrisiko in Italien dar, wie „Merkur.de“ berichtet: die Kakerlaken. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen und die milden Winter begünstigen das Überleben und die Vermehrung der Tiere. Dadurch treten sie häufiger auf und sorgen für Unruhe im Urlaub. Die Tiere leben überwiegend in feuchten, dunklen Orten wie Kellern oder der Kanalisation und übertragen Krankheiten wie Salmonellen, Typhus oder Tuberkulose. Ihr Kot kann zudem Allergien auslösen oder verstärken. Doch was kannst du dagegen tun?

Karkerlaken im Urlaub? Das ist zu beachten

Um einem Schabenbefall vorzubeugen, sollten Lebensmittel nach Angaben des Umweltbundesamts nicht in Transportkartons aus südlichen Ländern ins Haus gebracht und Gebinde vor dem Einlagern gründlich kontrolliert werden. Gebrauchtgeräte und Reisegepäck aus betroffenen Regionen müssen sorgfältig untersucht werden. Lebensmittelreste sollten sofort entfernt und der Abwasch direkt erledigt werden, damit keine Nahrung für die Schaben bleibt.