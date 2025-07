Wenige Tage vor Wacken passiert es – nicht nur Fans haben DARAUF hingefiebert

WACKÖÖÖN! Kaum ein Festival steht so sehr für Gänsehaut, Schlamm und Gitarrensoli wie das Wacken Open Air. Wenn ab dem 30. Juli in der kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein wieder die Hölle los ist, heißt es: 85.000 Metalheads, Hunderte Bands und dieses Jahr auch ein bisschen Briefkultur!

Denn: Die Deutsche Post macht Ernst und bringt DIE Heavy-Metal-Briefmarke an den Start! Ab dem 25. Juli ist die neue Sonderedition mit dem ikonischen Wacken-Bullenschädel erhältlich. Was eine schöne Hommage an die vermutlich lauteste Gemeinde Deutschlands.

Wacken 2025: Auch in diesem Jahr vorhanden

Ob 95 Cent für nationale Post oder 125 Cent für weltweite Metalgrüße, wer seine Wacken-Post verschicken will, kann das mit Stil tun. Und: Für Sammler gibt’s einen auf 5000 Stück limitierten 4er-Bogen im Festivalshirt-Design mit dem offiziellen Line-up auf der Rückseite. Mehr Metal geht doch nicht?!

Auch live auf dem Gelände lässt sich der „Wacken-Stempel“ abstauben. Die Deutsche Post eröffnet vom 27. Juli bis 2. August eine eigene Sonderpostfiliale mitten im Festivaltrubel. Zwischen Bierduschen, Circle Pits und Headbangern kann man dort tatsächlich ganz oldschool eine Postkarte schreiben – und direkt verschicken. Post-Marketingboss Benjamin Rasch freut sich: „Wacken und Post gehören zusammen wie Heavy und Metal.“

Und Festival-Mitgründer Holger Hübner ergänzt stolz: „Es ist für uns und das gesamte Team eine große Ehre und wir freuen uns sehr über eine neue Auflage der Wacken Open Air Briefmarken.“ Mitgründer Thomas Jensen findet: „Mit Postkarten sind wir alle groß geworden! Dass unsere Metalcommunity vom laufenden Festival diese in die ganze Welt verschicken kann, macht uns sehr stolz und trägt zum internationalen Austausch bei, für den wir stehen.“