„No Angels“: Fans sind baff – es passierte vor vier Jahren

Als Mitglied der „No Angels“ feierte Lucy Diakovska Anfang der 2000er einen regelrechten Höhenflug. Die Band, hervorgegangen aus dem RTL2-Castingformat „Popstars“, wurde zur erfolgreichsten Girlgroup Europas – ein Titel, den ihnen bis heute niemand streitig machen konnte. Ihr Hit „Daylight in Your Eyes“ war monatelang allgegenwärtig und prägte als Ohrwurm eine ganze Generation.

Heute kommt die Band nur noch sporadisch für ausgewählte Auftritte zusammen. Lucy Diakovska hat derweil ein neues Kapitel aufgeschlagen, ist zurück in ihre bulgarische Heimat gezogen und geht dort eigenen Projekten nach. Auf Instagram lässt sie ihre Popvergangenheit dennoch regelmäßig aufleben. In einem aktuellen Post erinnert sie sich an ein besonderes Comeback.

„No Angels“: Nachricht lässt aufhorchen

Throwback-time bei den „No Angels“! Denn vor vier Jahren hat eines ihrer Alben die Charts gestürmt. An den Moment erinnert sich Bandmitglied Lucy nun auf Instagram. „Vor vier Jahren haben wir es wieder geschafft. Unser 4. Nr. 1 Album ’20‘ hat die Charts gestürmt und es war ein tolles Gefühl, wieder da zu sein. Dankeschön“, schreibt sie zu einem Foto auf Instagram, das sie gemeinsam mit ihren Bandkolleginnen Nadja Benaissa, Sandy Mölling und Jessica Wahls in funkelnden roten Roben zeigt.

Die Reaktionen ihrer Fans lassen nicht lange auf sich warten: „Vier Jahre. Wahnsinns Reise seither!“, kommentiert ein Follower. Ein anderer schreibt schlicht: „So verdient, Mädels.“ Und bald stehen die „No Angels“ wieder zusammen auf der Bühne!

„No Angels“ stehen wieder auf der Bühne

Erst im Sommer vergangenen Jahres kam die Girlband für ihr neuestes Album zusammen. Drei intensive Wochen verbrachten die vier Musikerinnen gemeinsam. Ein seltenes Wiedersehen, denn inzwischen leben sie über den Globus verstreut.

++auch interessant: Mandy Capristo teilt Schock-Nachricht – „Musste abrupt einen Stopp einlegen“ ++

Die Sehnsucht der Fans ist groß. Auf Instagram häufen sich bereits Wünsche nach neuer Musik. „Zeit für das nächste Nummer-1-Album von euch!“, heißt es dort.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Übrigens: Noch 2024 machte Lucy Diakovska einen Abstecher ins Reality-TV-Programm und zog ins „Dschungelcamp ein.“ Dort ging sie sogar als Dschungelkönigin hervor und gewann das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Im Sommer 2025 dann folgt das nächste Highlight. Die „No Angels“ gehen wieder gemeinsam auf Tour und stehen endlich wieder auf der Bühne.