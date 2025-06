Mandy Capristo teilt Schock-Nachricht – „Musste abrupt einen Stopp einlegen“

Sie war zuletzt voller Vorfreude auf neue Musik – doch dann kam alles ganz anders. Mandy Capristo, bekannt geworden mit Monrose und später auch durch „Let’s Dance“, hat ihre Fans jetzt mit einer erschütternden Nachricht überrascht.

Was die Sängerin in den letzten Tagen durchmachen musste, hielt sie zunächst privat. Auf Instagram meldet sich Mandy Capristo mit einer emotionalen Botschaft zu Wort – und berichtet von einem Moment, in dem ihr Leben ihr einen Strich durch die Rechnung machte – Leben und Tod lagen in diesem Moment näher, als es der Sängerin lieb war.

Mandy Capristo musste notoperiert werden

„Ich habe in diesem Moment nicht realisiert, dass mein Leben am seidenen Faden hing“, schreibt Mandy Capristo auf Instagram. Wie das Magazin „Bunte“ berichtet, befand sich die 34-Jährige während der Arbeit an einem Musikprojekt, als plötzlich eine Notoperation notwendig wurde.

Was genau medizinisch vorlag, verrät Mandy Capristo nicht. Klar ist aber: Es war ernst. „Ich habe darüber nachgedacht, ob ich es öffentlich machen soll, da ich Angst hatte, es könnte den Eindruck erwecken, es sei Teil einer Promotion. Doch das wäre nicht ich. Diesen intimen Moment mit euch zu teilen, nimmt mir den Druck für die kommenden Wochen.“

Sängerin verlässt Klinik – Fans reagieren mit Anteilnahme

Weiter schreibt Mandy Capristo unter ein Bild, dass sie in einem Krankenhausbett zeigt: „Eigentlich hätte vor wenigen Tagen die Promotion für meinen kommenden Release starten sollen, doch mein Team und ich mussten vor wenigen Tagen abrupt einen Stopp einlegen. Ich war gerade mitten in der Vorbereitung für ein weiteres Musikprojekt, als ich einige Stunden später notoperiert werden musste. […] Und ich finde kaum Worte dafür, wie dankbar ich bin, dass ich euch heute diese Zeilen schreiben darf. Ich bin jetzt erst einmal gezwungen, meinem Körper Ruhe zu geben. Aber ich verspreche euch, mein Bestes zu geben, dass der Release in den kommenden Wochen stattfinden wird… vielleicht ein wenig softer als geplant. Voller Dankbarkeit habe ich vor wenigen Tagen das Krankenhaus verlassen.“

Sowohl die Fans der Musikerin, als auch einige prominente Kollegen drücken in den Kommentaren ihr Mitgefühl aus und wünschen Mandy Capristo eine schnelle Genesung:

„Gute Besserung und ganz viel Liebe und Kraft sende ich dir!“

„Liebe Mandy, erstmal viel Erholung, Kraft und Heilung! Was ein Glück, dass du zu den richtigen Ärzten gekommen bist.“

„Gute Besserung und ganz viel Kraft und Liebe für eine schnelle Heilung!“

„Du bist so stark! Nimm Dir bitte mehr als genug Zeit um wieder 100% fit zu sein. Gesundheit ist alles!“

Ganz viel Liebe für dich liebe Mandy mach ganz langsam. Du bist jetzt das Wichtigste alles Andere kann warte!“

Auch wenn sie über den genauen medizinischen Hintergrund ihrer Notoperation schweigt, gibt Mandy Capristo mit ihrem Statement einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt – und beweist einmal mehr, wie viel Stärke in Offenheit liegen kann.