Fans von Laura Müller bekommen Zweifel: „Frage mich, wie sie das schafft“

Was ist nur mit Laura Müller los? Diese Frage stellen sich ihre Fans schon seit einigen Wochen. War es zuvor doch recht ruhig um die Frau von Michael Wendler geworden, scheint Laura nun richtig aufzudrehen. Zweideutige Videos, pikante Sex-Beichten und nun auch noch ein neues Musik-Video. Im allerweitesten Sinn.

Schlägt sich Laura Müller doch im Takt des Safri-Duo-Klassikers „Played-A-Life“ auf die nackten Po-Backen. Dazu fragt Laura: „Fühlst Du den Beat?“ Naja, ihre Fans jedenfalls scheinen ihn nicht so recht zu fühlen. Häufen sich doch unter dem Instagram-Video der Frau von Michael Wendler die eher negativ gerichteten Kommentare.

Laura Müller: Jetzt auch noch Musik

„Frage mich, wie sie das schafft, dass Instagram den Beitrag nicht löscht“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Eine andere ergänzt: „Was ist denn auf ihrer Seite los? Läuft OF nicht, oder warum präsentiert sie sich jetzt dauernd nur noch so?“ Während eine Dritte schimpft: „Liebe Laura, schämst du dich eigentlich nicht? Was macht der Wendler mit dir oder liegt es in deiner Natur? Das ist alles sehr grenzwertig und nicht schön. Und hat hier auf Insta nix zu suchen.“

Während ein weiterer Instagram-Nutzer schreibt: „Ich verstehe auch nicht, dass ihre Hardcore-Fans noch immer nicht langsam den Kopf schütteln über soviel sinnfreien Content. Ich als Fan (theoretisch) möchte doch soviel wie möglich über meinen ‚Superstar‘ erfahren: Alltag, Familie, Urlaube, lustige Momente und vielleicht auch traurige. Lauras Fans bekommen nur ihre Ti..en, Ar… und Werbung für getragene Slips zu sehen. Und keiner ist mal langsam enttäuscht und angewidert. Ich für meinen Teil könnte jedes Mal nur den Kopf schütteln. Und nein, ich folge ihr nicht, bekomme nur halt immer ihre Storys angezeigt. Ich folge Leuten, die mich unterhalten und ja, da sind auch ein bis zwei Trash-Stars mit dabei.“