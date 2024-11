Wacken-Chef sorgt jetzt für Gewissheit – „Unser größter Feind“

Nach Wacken ist vor Wacken – das sehen nicht nur die Fans so. Auch Holger Hübner, einer der beiden Festival-Chefs, steckt schon wieder mitten in den Vorbereitungen für die Saison 2025.

Im Gespräch mit unserer Redaktion hat er ein paar erste Details im Hinblick aufs Anreisechaos, Künstler-Skandale und die Neuerungen bei Wacken 2025 genannt. Und hat auch den größten Feind des Open-Air-Festivals benannt.

Wacken-Chef verkündet es selbst

Wer noch ein Ticket für eines der bekanntesten Festivals Deutschlands ergattern will, muss sich ranhalten. Denn laut Holger Hübner ist Wacken 2025 schon fast ausverkauft. Kein Wunder, zieht das Event laut ihm mittlerweile Fans aus über 90 Nationen an.

Auch die Künstler für nächstes Jahr seien fast alle durchgebucht. Auf die Frage, ob 2025 auch der ein oder andere neue Künstler dabei sein wird, hält sich Hübner noch bedeckt: „1, 2 Sachen haben wir noch in petto. Es kommen noch spannende Sachen.“ Im November wollen die Veranstalter die Katze aus dem Sack lassen. Aber auch in Sachen Sicherheit laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren, lässt der Wacken-Chef schon jetzt wissen. Denn 2023 etwa sorgte die Unwetter-Lage für Anreise-Chaos pur! „Das Wetter ist immer unser größter Feind“, wird Holger Hübner jetzt deutlich.

„Sind wir als Veranstalter auch überfordert“

Doch nicht nur das Wetter sorgte bei Wacken zuletzt für Tumulte. Auch Skandale um Kult-Künstler wie Till Lindemann, Front-Sänger der Band „Rammstein“, gehen an dem Open-Air-Festival nicht spurlos vorbei. In diesem Jahr war die Kultband nicht bei Wacken zu sehen. Doch durch Social Media ist der Umgang mit Künstlern und Fans umso schwieriger, die Sorgfaltspflicht umso wichtiger geworden. „Da sind wir als Veranstalter auch teilweise überfordert, weil das gar nicht in unserer Macht liegt, das bewerten zu können und zu dürfen.“ Der Schutz für Fans und Künstler müsse dabei aber immer geboten sein.

Damit Wacken, wie Holger Hübner es ausdrückt, „authentisch, ehrlich und laut“ bleiben kann, ist vor allem eines wichtig: die Fans und ihr Zusammenspiel mit den Bands und der Crew. Damit das auch so bleibt, werde auch mit Unruhestiftern kurzer Prozess gemacht. Der Wacken-Chef ist sich aber sicher: „Wir haben die besten Fans der Welt.“