Nach Feuer bei „Tomorrowland“ – Veranstalter sieht nur zwei Möglichkeiten

Was war das für ein Schock, als am Mittwoch (16. Juli) plötzlich Fotos vom Flammeninferno in Belgien um die Welt gingen. Die Hauptbühne beim „Tomorrowland“ stand zwei Tage vor Beginn des Festivals in Vollbrand.

Das Festival wird trotzdem stattfinden (>> wie wir berichten), viele Besucher sind bereits angereist. Doch muss der Veranstalter nun mögliche Einschränkungen in Betracht ziehen.

„Tomorrowland“-Veranstalter sieht nur zwei Möglichkeiten

Eine wichtige Mitteilung erreichte die Besucher am Donnerstagabend (17. Juli). „Wir sind immer noch am Boden zerstört“, heißt es von Seiten des Veranstalters. Allerdings sei die Unterstützung der Festivalbesucher „herzerwärmend“. Man versuche derzeit alles Erdenkliche, um die Mainstage bis zur Eröffnung am Freitag wieder aufzubauen. „Ein Rennen gegen die Zeit“, betont der Veranstalter und stellt schon einmal in Aussicht, dass das Gelände am Freitag erst um 14 Uhr und nicht wie geplant um 12 Uhr geöffnet wird.

+++ Tomorrowland-Inferno lässt Parookaville-Chef nicht kalt – „Sprachlos und tief bewegt“ +++

„Wir erwarten, dass wir bis morgen früh mehr Klarheit haben werden.“ Bis dahin gäbe es zwei mögliche Szenarien:

Szenario 1: Wenn alles nach Plan läuft und die Mainstage abgesichert werden kann, dann wird das Festivalgelände auch wie geplant für alle Besucher geöffnet.

Szenario 2: Sollten die verfügbaren Kapazitäten nicht reichen, müssten das Festivalgelände und das Campinggelände „DreamVille“ voneinander getrennt werden. In diesem Fall würden die für Freitag auf der Mainstage eingeplanten Acts stattdessen auf der „The Gathering Stage“ auf dem „DreamVille“-Gelände auftreten. „DreamVille“-Besucher könnten dann keinen Zutritt zum Festivalgelände. Dort hätten dann nur Besucher mit einem Tagespass für Freitag, einem Global Journey Hotel Package und dem Full Madness Pass Zutritt.

+++ Nach Brand bei „Tomorrowland“: Bei diesen Festivals kam es zu Unfällen und Toten +++

„Tomorrowland“-Besucher müssen hoffen

Auch wenn das zweite Szenario sicherlich nicht zur Zufriedenheit aller Besucher genügen dürfte, würde der Veranstalter diese Wahl im Falle des Falles für die Sicherheit aller treffen. Somit möchte er allen Besuchern ein Programm bieten können, unabhängig davon, welches Ticket diese erworben haben.

Mehr News:

Und schlussendlich gibt es noch eine gute Nachricht: Diese Szenarien gelten nur für Freitag. Ab Samstag (19. Juli) 12 Uhr stehen allen Besuchern alle Bereiche des Geländes wieder zur Verfügung.