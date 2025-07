Tomorrowland-Inferno lässt Parookaville-Chef nicht kalt – „Sprachlos und tief bewegt“

Die Bilder aus Belgien haben am Mittwoch (17. Juli) Festival-Fans aus ganz Europa erschüttert. Videos zeigten, wie die Hauptbühne des Tomorrowland-Festivals teilweise in Flammen stand – und wie das Feuer-Inferno schließlich die gesamte, kunstvoll gestaltete Berglandschaft verschlang (>>> hier die Einzelheiten). Auch die Macher des Parookaville-Festivals in Weeze, das zeitgleich am Freitag beginnt, schauten mit großer Sorge ins Nachbarland.

Eigentlich hatten die Parookaville-Verantwortlichen am Mittwoch ganz andere Sorgen. Es regnete und stürmte den ganzen Tag über kräftig, die Wege zum Festival-Gelände in Weeze am Niederrhein verwandelten sich teilweise in Schlammpisten. Völlig durchnässt mussten viele Festival-Fans auf dem Campingplatz ihre Zelte und Pavillons aufbauen. Doch dann gingen am Mittwochnachmittag plötzlich die Bilder vom Tomorrowland-Gelände viral.

Parookaville sendet „Liebe, Kraft und Durchhaltevermögen“

Sie erreichten selbstverständlich auch Bernd Dicks, den Mitgründer und Geschäftsführer der Festivals Parookaville und San Hejmo. In seiner Instagram-Sorry äußerte die Festival-Ikone große persönliche Betroffenheit: „Ich bin sprachlos und tief bewegt von den Bildern, die uns heute aus Boom erreicht haben. Worte können unser Mitgefühl für das Tomorrowland-Team kaum ausdrücken. Wir und das gesamte Team senden Liebe, Kraft und Durchhaltevermögen für die kommenden Tage von Weeze nach Belgien.“

+++ Veranstalter von Parookaville warnen Besucher – das sollten sie unbedingt beachten +++

Das Parookaville und das Tomorrowland finden in diesem Jahr zeitgleich statt. Auch einige Künstler treten an beiden Orten auf. Während die belgischen Verantwortlichen nun alle Hände voll damit zu tun haben, den Ablauf so umzugestalten, dass das Festival auch ohne Main Stage stattfinden kann, kann man in Weeze erst einmal aufatmen. Gutes Wetter am Donnerstag und Freitag trägt dazu bei, dass der Schlamm schnell trocknet, bevor am Samstag dann ein richtiger Hitze-Tag bevorsteht. Erst der Sonntag dürfte den Festival-Fans dann wieder ein paar Sorgenfalten bescheren. Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal „wetter.net“ kündigt nicht nur schwül-warme Gewitterluft an, sondern warnt auch vor einem erhöhten Tornado-Potenzial (>>> hier mehr dazu). Da könnte die Abreise turbulent werden.

Mehr News:

225.000 Menschen werden am Wochenende beim komplett ausverkauften Parookaville am Flughafen Weeze erwartet. Es ist die zehnte Ausgabe des Festivals, das sich in kürzester Zeit zum größten Treffen für elektronische Musik in Deutschland entwickelt hat. Rund 300 Künstlerinnen und Künstler stehen von Freitag bis Sonntag auf den Bühnen, darunter Stars wie Afrojack, Alok, Armin van Buuren, Felix Jaehn oder Robin Schulz. Zudem gibt es eine Party-Bühne mit Blümchen, Ballermann-Sängerin Mia Julia und Schlager-Urgestein Roberto Blanco.