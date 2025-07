Veranstalter von Parookaville warnen Besucher – das sollten sie unbedingt beachten

Vom 18. bis 20. Juli 2025 feiert Parookaville sein zehnjähriges Jubiläum am Flughafen Weeze. Besucher können sich auf zahlreiche musikalische Highlights und verschiedene Künstler gefasst machen.

Doch kurz vor dem Start des Festivals informieren Veranstalter von Parookaville über mögliche Folgen des Events. An allen Tagen sei ab den A57-Abfahrten Uedem (4) und Goch (3) mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Das wiederum führt voraussichtlich zu Rückstaus und Wartezeiten. Doch zu welchen Uhrzeiten ist es besonders schlimm?

Verkehrschaos beim Parookaville?

Die Campsite des Parookaville öffnet am Mittwoch (18. Juli) um 12 Uhr. Dennoch könne man nach Angaben der Veranstalter schon am Vormittag mit zahlreichen Anreisenden rechnen. Am Donnerstag hingegen liege die Anreisespitze in der Regel zwischen 7 und 11 Uhr. Von Freitag bis Sonntag kommen viele Tagesbesucher des Parookaville zwischen 13 und 19 Uhr.

++ Passend dazu: Parookaville: Kurz vorm Start geht die Nachricht rum – Besucher werden hellhörig ++

Zu diesen Zeiten wird es also besonders voll. Anwohnern wird deshalb dazu geraten, die betroffenen Strecken zu meiden oder zumindest mehr Zeit einzuplanen. Doch auch Besucher sollten das vor ihrer Anreise bedenken. Ansonsten kommen sie später als erhofft und könnten ihre Lieblingskünstler verpassen. Wer sich den Rückstau und die Parkplatzsuche ersparen möchte, kann stattdessen mit dem Zug anreisen.

++ Auch interessant: Kurz vorm Start der Rheinkirmes 2025 in Düsseldorf macht die schlechte Nachricht die Runde ++

Anreise mit der Bahn möglich

Wer mit dem Zug zum Parookaville fahren möchte, kann das über den Bahnhof Weeze machen. Der RE10 fährt mit Sonderfahrten während der Festivalnächte durchgängig und mindestens stündlich zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof nach Kleve und wieder zurück.

Hier mehr lesen:

Zusätzlich zu den Bahnen haben Parookaville-Besucher die Möglichkeit, Shuttle-Busse des Festivals zu nutzen. Hin- und Rückfahrt kosten jedoch jeweils 10 Euro pro Person.