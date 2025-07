Experte mit Tornado-Warnung! Beim Wetter in NRW „kann es ordentlich zur Sache gehen“

Bittere Nachrichten für alle, die darauf gehofft hatten, dass das Wetter in NRW dauerhaft in die Sommer-Spur zurückfindet. Die einen warten schon auf die Freibad-Eröffnung auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen, andere wollen einfach nur den Grill anschmeißen. Und dann sind da noch die FISU World University Games, die in den nächsten Tagen mit hochklassigen Sport-Wettbewerben und Festival-Acts locken (>>> hier mehr dazu). Ob das Wetter da mitspielt?

Den vorläufigen Tiefpunkt am Mittwoch (16. Juli) haben wir im Westen erst einmal überwunden. Reichlich Regen und kräftige Gewitter wirbelten das Wetter in NRW durcheinander. „Es geht bergauf“, kündigt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal „wetter.net“ am Donnerstag an. Doch um im Bild zu bleiben: Die Spitze des Berges wird schon am Samstag erreicht. Danach kracht es. Aber der Reihe nach.

Wetter in NRW: Erst Freibad-Wetter, dann Tornado-Gefahr

„Über 30 Grad, wieder Freibad-Wetter“ – die Prognose von Dominik Jung für den Samstag hört sich vielversprechend an. Aber sogleich schiebt er hinter: „Danach geht das wechselhafte Wetter weiter.“ Klingt nicht so prickelnd, aber im ersten Moment auch nicht dramatisch. Doch dann geht der Experte ins Detail. „Da kann es wirklich ordentlich zur Sache gehen“, schickt Jung vorweg.

Nachdem der Donnerstag noch mit Temperaturen bis 24 Grad sowie einem Mix aus Sonne und Wolken daherkommt, geht es am Freitag schon hoch auf 27 Grad. Der Samstag wird dann mit bis zu 31 Grad geradezu hochsommerlich. Doch zum Abend hin, so Dominik Jung, ziehen aus Westen kommend schon erste heftige Schauer und Gewitter auf.

Experte: „So richtig kommt der Sommer nicht mehr auf Touren“

Für den Sonntag hat der Diplom-Meteorologe dann eine bedrohliche Prognose parat. Eine schwülwarme Luftmasse mit Sonne und bis zu 25 Grad bestimme zunächst das Wetter in NRW. Dann müsse erneut mit heftigen Schauern, Gewittern und Starkregen gerechnet werden. Mehr noch: „Das Potenzial für die Bildung von Tornado ist erhöht“, warnt Dominik Jung („wetter.net“). Besonders groß sei das Risiko ab Sonntagmittag.

Wie geht’s danach weiter? Deutschland steckt in einem „Sommerloch“ zwischen den aktuellen Hitzewellen in Norwegen und Schweden (um die 30 Grad) sowie Portugal und Spanien (um die 40 Grad). „Der Sommer ist nicht weg, er ist nur woanders“, fasst Dominik Jung die Situation zusammen. Und so kommt dann auch das Wetter in NRW in der kommenden Woche daher: Montag und Dienstag werden bei maximal 23 Grad ziemlich verregnet, am Mittwoch geht es dann mit einem Mix aus Sonne und Wolken leicht bergauf. Fazit von Dominik Jung: „So richtig kommt der Sommer nicht mehr auf Touren.“