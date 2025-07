Riesenflammen auf dem Gelände von „Tomorrowland“ in Belgien! Eine große schwarze Rauchwolke ist über dem Gelände des Festivals in der belgischen Kleinstadt Boom zu sehen. Die Megaparty sollte am Freitag (18. Juli) beginnen.

Die Hauptbühne steht in Flammen, von ihr ist nicht mehr viel übrig. Gegenüber der niederländischen Tageszeitung „De Telegraaf“ erklärte Festivalsprecherin Debby Wilmsen: „Die Rettungskräfte sind vor Ort. Unsere oberste Priorität ist jetzt die Sicherheit.“

Feuer bei „Tomorrowland“! Hauptbühne von Mega-Festival in Flammen

Sie bestätigte, dass die Hauptbühne des Festivals in Flammen stehe. Von möglichen Verletzten ist noch keine Rede. Die Straßen rund um das Festivalgelände werden für die Einsatzkräfte freigehalten. „Wir raten den Menschen in der Umgebung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei ist mit großem Einsatz vor Ort.“

Für den Brand verantwortlich sein sollen nach ersten Erkenntnissen Feuerwerkskörper. Funken griffen demnach möglicherweise bei einem Test auf die gewaltigen Bühnenbauten über. Anwohner sollen den Reportern lokaler Medien von mehreren Explosionsgeräuschen berichtet haben. Offiziell bestätigt wurde bisher aber noch nichts.

Derweil melden sich einige Musiker und DJs, die am Wochenende auftreten sollen. „Ich habe das gerade überall in den News gesehen. Es bricht mir das Herz“, schreibt Charlotte De Witte fassungslos in ihrer Instagram-Story. Auch DJ Anouk Matton ist offiziell für die Hauptbühne gebucht und schockiert über den Vorfall.

