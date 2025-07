Nach Flammeninferno bei Tomorrowland – Fans reagieren heftig auf DIESE Nachricht

Dramatische Bilder, die um die Welt gingen: Am Mittwoch (16. Juli) erlebte das „Tomorrowland“ in Belgien eine absolute Katastrophe. Zwei Tage vor dem Start des Festivals brannte die komplette Hauptbühne ab. Die ganze Dekoration ging in Flammen auf und zurück blieb nichts als der rohe Stahlbau.

Dennoch wird das „Tomorrowland“ am Freitag starte. Der Veranstalter stellt mögliche Veränderungen in den Raum – neben einer sicherlich weniger imposanten Mainstage. In den sozialen Medien werden diese divers diskutiert.

„Tomorrowland“-Fans fordern Absage und Geld zurück

Der Vorfall erinnert zurück an 2017 als das „Tomorrowland“ in Barcelona stattfand und ebenfalls die Mainstage abbrannte. Doch damals passierte das Ganze bereits mit den Besuchern auf dem Festivalgelände. Zum Glück gab es keine Schwerverletzten oder gar Tote. Das Gelände musste evakuiert werden und das Festival fand ein jähes Ende.

Manch ein Fan würde diese Konsequenz auch nach dem diesjährigen Feuer bevorzugen. „Es ist leider völlig unverantwortlich, das Festival an diesem Freitag zu beginnen“, schreibt ein solcher auf „X“. „Sofort absagen“, fordert er. Andere fordern aufgrund der möglichen Einschränkungen, die im Raum stehen (>>hier mehr dazu), einen Teil ihres Geldes zurück oder wollen ihre Tickets zurückgeben.

„Tomorrowland“-Fans wollen einfach feiern

„Leute, die eine Rückerstattung wollen, weil die Mainstage abgebrannt ist, können ihr Ticket an mich verkaufen“, meldet sich eine „X“-Nutzerin zu Wort. „Wenn ihr denkt, dass es bei Tomorrowland nur um die Mainstage geht, dann habt ihr es nicht verdient, dort zu sein.“ Während auf beiden Seite starke Meinungsvertreter unterwegs sind, wollen andere einfach nur feiern und freuen sich, dass bis auf den finanziellen Schaden alles gut gegangen ist.

„Die Bühne kann wiederhergestellt werden. Leben nicht“, formuliert es ein Fan passend auf „X“. Viele freuen sich nach wie vor auf „unvergessliche Momente“ beim „Tomorrowland“ und plädieren für die alte Schule. „Nur ein Tisch mit den Decks und ein paar Lautsprechern – Raver wollen einfach nur feiern.“ Auch ohne Pyro, Feuerwerk, „Schnickschnack“ etc. könne man eine gute Zeit haben – und sich womöglich auch einfach nur auf die Musik konzentrieren.