Feuer-Drama in Bochum mitten in der Nacht – für einen Bewohner kommt jede Hilfe zu spät

Dramatische Szenen haben sich am Freitagmorgen (18. Juli) kurz nach Mitternacht in Bochum abgespielt. In einem neu gebauten Mehrfamilienhaus-Komplex mit 18 Wohneinheiten kam es zu einem Brand, bei dem ein Bewohner starb.

Gegen 0.20 Uhr ging bei der Feuerwehr Bochum der erste Notruf ein. Die Einsatzkräfte wurden zur Ederstraße 3 (Ecke Diemelstraße) im Stadtteil Grumme gerufen. Als die ersten Retter eintrafen, brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss des insgesamt dreigeschossigen Gebäudes.

In Bochum an der Ederstraße hat die Feuerwehr einen Wohnungsbrand gelöscht. Foto: WTVnews_Bochum_

Brand in Bochum: Notarzt kann nur noch den Tod feststellen

Ausgerüstet mit Atemschutzgeräten drangen Löschtrupps in das Gebäude ein, um die Flammen zu bekämpfen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Während der Löscharbeiten mussten alle übrigen Bewohner vorsichtshalber das Gebäude verlassen. Es kam zu einer starken Verrauchung. Nach Abschluss des Einsatzes konnten jedoch laut Polizei Bochum alle Betroffenen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Kriminalpolizei Bochum nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf. Einzelheiten waren am Freitagmorgen noch nicht bekannt.

