Nach Disko-Brand in Bochum – Inhaber nennt Wunschtermin für Neueröffnung

Volker Lebendig lag noch im Bett als ihn die Schock-Nachricht in den frühen Morgenstunden des 30. Mai 2025 erreichte. Seine Diskothek „Rouge Showpalast“ stand plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand, doch viel war nicht mehr zu retten.

Fast das komplette Innen-Mobiliar war zerstört, sodass ein großer Bereich der Bochumer Disko wieder saniert werden musste. DER WESTEN war während der Aufbauarbeiten vor Ort und hat mit Inhaber Volker Lebendig gesprochen (hier mehr dazu). Bei unserem Besuch zeigte er sich kämpferisch und nannte einen Wunschtermin für die Neueröffnung.

Bochumer Disko „Rouge“ soll im Oktober wieder eröffnen

„Wenn es nach mir geht, dann sind wir wieder Anfang Oktober am Start. Das wäre technisch und von meinen Möglichkeiten her machbar. Aber wenn da noch andere Auflagen kämen oder andere Unvorhersehbarkeiten, dann ist mein Traum natürlich auch wieder geplatzt“, äußert sich der Unternehmer gegenüber unserer Redaktion am 21. Juni noch vorsichtig optimistisch.

Zu diesem Zeitpunkt liegt der Geruch von Verbranntem noch in der Nase und die Disko ist eine große Baustelle. Verbrannte Möbel stehen draußen, die Räume innen drin leer und voller Ruß. Deshalb fragen wir rund drei Wochen später nochmal nach dem aktuellen Stand. „Im Oktober sind wir wieder am Start!“, heißt es und somit wird aus Optimismus freudige Gewissheit. Natürlich vorausgesetzt, dass nichts mehr dazwischen kommt.

„Rouge“ soll noch moderner werden

Grünes Licht habe es vom Bauamt und den Behörden unter bestimmten Auflagen soweit auch gegeben. „Meine Aufgaben sind bekannt und die sind auf jeden Fall erfüllbar bis dahin.“ Ein genaues Datum könne Lebendig jedoch noch nicht nennen. Allerdings verspricht Lebendig: „Der Laden wird noch besser und schöner aussehen als vorher!“

Eine neue und größere Lichttechnik sowie eine neue LED-Wand und maßangefertigte Möbel in anderen Farben sollen für einen modernen Stil sorgen. Außerdem wird es eine neue Wand geben, wo alle freiwilligen Helfer, die in der Not da waren, verewigt werden sollen – als Dankeschön.