Hund „so gut wie verhungert“ – Tierheim Bochum hat bösen Verdacht!

Was hat diese kleine Hunde-Seele bloß durchgemacht. Das Tierheim Bochum teilte am Mittwoch (9. Juli) das Schicksal von Hündin „Nora“. Das bemitleidenswerte Geschöpf ist in einem desolaten Zustand auf einem Spielplatz gefunden worden und landete danach im Tierheim Bochum.

Der klare Verdacht in der Tierschutzeinrichtung an der Kleinherbeder Straße 23 in Bochum: „Wir gehen davon aus, dass sich ihrer einfach entledigt wurde, als sie in diesem Zustand war, denn wie sollte sie so noch weit gekommen sein von Zuhause?“, fragen die Experten rhetorisch. Es sollte lange dauern, bis sie mit dem Fall an die Öffentlichkeit gehen.

Hund aus Tierheim Bochum muss amputiert werden

Was für ein Häufchen Elend. Die ausgemergelte Hündin wog bei ihrer Ankunft im Tierheim Bochum gerade einmal 1,3 Kilogramm. Man fand das völlig kraftlose Tier damals in Seitenlage auf dem Spielplatz. „Sie konnte nichtmal mehr stehen“, erinnern sich die Tierschützer.

++ Tierheim Bochum vermittelt bissige Katze – fünf Monate später passiert es ++

Nicht nur war die das arme Geschöpf völlig ausgehungert. Auch ihr linkes Vorderbein war extrem beeinträchtigt. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen sehr alten Bruch handelte, der nicht mehr gerichtet werden kann.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weil der Bruch ihr extreme Probleme bereitet, muss das Bein amputiert werden. Doch das ist erst möglich, wenn die Hunde-Dame wieder einigermaßen fit ist. Denn hinzu kamen zu allem Überfluss noch Vergiftungserscheinungen und erhöhte Leberwerte.

++ Mann aus Indien besucht das erste Mal Gelsenkirchen – sein Urteil ist vernichtend ++

Tierheim Bochum bittet um Hilfe

„Da kommen hohe Kosten auf uns zu, die wir näher beziffern können, wenn wir wissen, ob und wann die OP gemacht werden kann“, fürchtet das Tierheim Bochum. Dazu will der Tierschutzverein die Tierfreunde bei Facebook und Instagram auf dem Laufenden halten mit dem Wunsch: „Bitte, bitte drückt ihr die Daumen, dass sie weiter so gut zunimmt. Dafür darf sie eben jeden Tag auch essen, was ihr gerade schmeckt.“

Mehr Themen:

Noras Schicksal rührt viele Hunde-Freunde zu Tränen. „Armes Mäuschen. Wie können Menschen nur so sein? Gute Besserung, alle Daumen und Pfoten sind gedrückt!“, versichert eine. Viele versprechen Spenden und danken dem Bochumer Tierheim für seinen Einsatz. Und wir schließen uns an. Du möchtest das Tierheim mit einer Spende unterstützen? Hier findest du alle Infos >>>