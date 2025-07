Mann aus Indien besucht das erste Mal Gelsenkirchen – sein Urteil ist vernichtend

Gelsenkirchen hat seinen Ruf weg. Ob Kriminalität, Einkommen oder Lebensqualität: Die Ruhrpott-Stadt grüßt in bundesweiten Statistiken regelmäßig von den untersten Plätzen.

Während viele Einwohner solche Ergebnisse teilweise sportlich nehmen (mehr dazu hier >>>), muss die Ruhrgebiets-Stadt immer wieder neue Tiefschläge hinnehmen. So etwa, als ein Engländer Gelsenkirchen bei der EM 2024 als „Shithole“ bezeichnete und sein Video viral ging (hier mehr Details >>>). Dieses Mal ist es ein Mann aus Indien, der in eine ähnliche Kerbe schlägt.

Comedian aus Indien zieht über Gelsenkirchen her

Es handelt sich um Akshay, einen Marketing-Profi aus Indien, der mittlerweile in Deutschland lebt und seine Erlebnisse in der Bundesrepublik in Comedy-Programmen verarbeitet.

++ Kommunalwahl in NRW im Check: Das sind die OB-Kandidaten in Gelsenkirchen ++

Auf seinem Instagram-Profil pickt sich der Inder immer wieder bekannte Marken wie Aldi, Netto oder Tchibo heraus, um sie mit seinem Humor durch den Kakao zu ziehen. Doch auch Städte, die er bereist, nimmt Akshay aufs Korn. Gelsenkirchen bekommt dabei ordentlich sein Fett weg.

++ Kurz vor Iron Maiden auf Schalke geht die Nachricht um – Fans spitzen die Ohren ++

Gelsenkirchen muss einstecken

Seine (0)4 Aussagen über Gelsenkirchen:

Wenn das untere Ende der Nahrungskette einen Boden hätte, wäre es Gelsenkirchen.

Wenn es dir nicht gut geht, denk daran, irgendjemand lebt glücklich in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen ist, als hätte man ein Stückchen Käse im Kühlschrank gelassen, schalte den Kühlschrank ab, verlasse das Haus und komme niemals wieder.

Die Gelsenkirchener sind so genügsam, weil du kannst nicht gleichzeitig ein Arschloch sowie Schalke-Fan sein und gleichzeitig in Gelsenkirchen leben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Themen:

Auch wenn die Worte ganz schön tief sitzen: Viele Gelsenkirchener nehmen es mit Humor, zumal der Comedian alles und jeden auf den Arm nimmt. Und viele Menschen nehmen die Breitseite auch zum Anlass, um ihr Gelsenkirchen zu feiern. „Gelsenkirchen ist der erste Ort in Deutschland, an dem ich mich willkommen und zu Hause gefühlt habe“, schreibt etwa einer. „Eine Stadt zu erkunden bedeutet viel mehr, als nur am Hauptbahnhof und in den angrenzenden Straßen zu verweilen“, findet ein anderer und lädt den Comedian zu einem Treffen ein: „Es gibt tatsächlich schöne Ecken in Gelsenkirchen – wir zeigen sie Ihnen gerne.“