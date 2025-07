Miron Muslic kennt ihn bestens – holt S04 einen Ex-Schützling als Bulut-Ersatz?

Der S04 geht mit großen Schritten in Richtung Saisonauftakt: Am Freitag (01. August) eröffnet Königsblau gegen die Hertha aus Berlin die neue Zweitliga-Saison. Parallel arbeiten Frank Baumann und Co. weiter am Kader für die neue Saison. Bis dieser endgültig steht, wird es aber wohl noch einige Wochen dauern.

Allen voran die möglichen Verkäufe von Eigengewächs Taylan Bulut und Top-Stürmer Moussa Sylla beschäftigen S04 weiter. Sollte einer der beiden oder gar beide gehen, müsste S04 nachrüsten. Als Bulut-Ersatz könnte ein bosnischer Youngster interessant werden.

Sollte Bulut gehen: Kommt ein Graz-Youngster zu S04?

Dass Bulut den FC Schalke 04 in den kommenden Wochen noch verlassen könnte, ich kein Geheimnis mehr. Die finanzielle Situation des Pottklubs lässt es fast nicht zu, den Youngster zu halten. Schließlich könnte Schalke mit dem Rechtsverteidiger eine mittlere bis hohe einstellige Millionensumme einnehmen.

Sollte es so kommen, müsste Schalke auf rechts nachrüsten. Da könnte ein ehemaliger Schützling von Miron Muslic ins Spiel kommen: Arjan Malic kickte einst in der Jugend des SV Ried unter Muslic, der neue Schalke-Coach kennt den 19-Jährigen also schon seit einigen Jahren.

Seither hat sich Malic enorm stark weiterentwickelt, ist im vergangenen Jahr zu Sturm Graz gewechselt, spielte dort unter anderem in der Champions League und avancierte zum bosnischen Nationalspieler. Allerdings hat er sich bei dem österreichischen Top-Team noch nicht nachhaltig durchsetzen können, in der Liga stand er lediglich dreimal in der Startelf.

Leihe zu Königsblau möglich?

Muslic kennt ihn, dazu ist er wie Nikola Katic ein bosnischer Nationalspieler und passt zu dem Spielstil Muslic – Malic könnte ein spannender Nachfolger für Bulut werden, sollte dieser den Verein demnächst verlassen. In Graz besitzt er noch einen langfristigen Vertrag, weshalb ein fester Kauf für S04 wohl kaum zu stemmen wäre. Eine Leihe könnte jedoch eine Option werden.

Ob Malic für Königsblau tatsächlich ein Kandidat wäre, sofern Bulut wechseln sollte, ist unklar. Allerdings würde er den Trainer, dessen Spielstil und einige Spieler wie Katic bereits kennen. Dazu passt er voll in das Profil, das S04 und Muslic suchen: jung, dynamisch, technisch stark und sehr variabel.