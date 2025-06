Bochumer Disko „Rouge“ in Ruß gehüllt – Inhaber mit emotionalen Worten: „Damit habe ich nicht gerechnet“

Es ist 4 Uhr morgens, als bei Volker Lebendig in der Nacht auf den 30. Mai 2025 plötzlich der Alarm losgeht. Seine Bochumer Disko Rouge steht in Flammen! Die Schock-Nachricht reißt ihn aus dem Schlaf und plötzlich ist er hellwach.

Während der Fahrt bekommt er weitere besorgte Nachrichten von Mitarbeitern, die über die Nina-Warnapp ebenfalls alarmiert wurden. Minutenlang spielt das Gedankenkarussel in seinem Kopf verrückt. Als der Unternehmer bei der Eventlocation in Bochum ankommt, hat die Feuerwehr das Feuer schon weitgehend im Griff und das vernichtende Ausmaß zeigt sich. Doch Aufgeben kommt für Volker Lebendig und seine Frau Sandra nicht in Frage.

Jeden Tag wird für die Wiedereröffnung hart gearbeitet. DER WESTEN war vor Ort und hat sich selbst ein Bild von der Zerstörung gemacht und mit dem Inhaber gesprochen.

Bochumer Disko abgebrannt – Aufräumarbeiten in vollem Gange

Als Volker Lebendig in der Nacht des Brandes das Grundstück zum „Rouge“ in Bochum betrat, kreisten seine Gedanken direkt darum, welche Folgen das Feuer haben würde. „Als Erstes habe ich natürlich über die ganzen Veranstaltungen, die in Kürze ausfallen werden, gedacht. Die ganzen Abibälle, wo sich die Leute auch auf uns verlassen haben.“ Dazu zählen auch ein großes Capital Bra Konzert und ein Auftritt von Shindy. Was mit den Tickets passiert, kannst du hier nachlesen.

Knapp zwei Wochen nach dem Brand liegt immer noch der Geruch von Verbranntem in der Luft, abgebrannte Möbel und Scheinwerfer stehen zum Entsorgen am Rand, doch das wahre Ausmaß zeigt sich erst im Inneren. Da wo wenige Wochen zuvor noch Menschen ausgelassen feierten und tanzten, ist nun alles in Ruß gehüllt. Ein abgebranntes Klavier, wo die Tasten nur noch ansatzweise erkennbar sind, steht auf einer Anhöhe.

Große Anteilnahme rührt Inhaber

Mitarbeiter, Freunde, Familie und viele freiwillige Arbeiter helfen täglich, um zu retten, was noch zu retten ist und das Verbrannte zu beseitigen. „Damit habe ich selbst nicht gerechnet. Diese Masse an Menschen, die angeboten haben, zu helfen. Auch beim Rausräumen, da hatten wir teilweise 30-40 Helfer hier, die von überall gekommen sind. Das war in der heutigen Zeit wirklich eine große Überraschung“, zeigt sich der Unternehmer sichtlich beeindruckt und gerührt.

Wie hoch der Schaden genau ist, könne selbst jetzt noch nicht abgesehen werden. „Wenn es gut läuft, sind wir bei 200.000 bis 300.000 Euro – im günstigsten Fall. Das kann aber bis zu einer Million steigen“, schätzt der Inhaber gegenüber DER WESTEN. Problem ist auch, dass ein großer Teil nicht von der Versicherung getragen wird, denn für die Inneneinrichtung fand das Inhaber-Paar zur Eröffnung des Rouge 2019 keine Versicherung. „Das müssen wir aus eigener Tasche stemmen. Das gesamte Inventar muss etwa zu 90 Prozent erneuert werden“, betont Volker Lebendig.

Um einen Teil der Kosten zu decken, wurde ein Spendenaufruf ins Leben gerufen. Und die großzügige Geste soll auch nicht unbelohnt bleiben. „Wir sehen hier jede Spende mit eurem Namen und wertschätzen diese enorm! In welcher Form auch immer, sei es VIP-Plätze, Getränke oder Ähnliches, jeder, der uns in dieser schwierigen Zeit unterstützt, wird von uns in Zukunft als ganz besonderer Gast wertgeschätzt! Außerdem wird jeder, der uns unterstützt, beim Wiederaufbau des Rouges auf einer Wand mit eurem Namen verewigt“, heißt es.