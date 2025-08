Mittwoch startet „Wednesday“ bei Netflix: Ich habe kein gutes Gefühl

Eines vorweg: Ich bin kein großer Fantasy-Fan. Gut, Harry Potter habe ich geliebt, und tue das auch bis heute. Aber viel mehr Fantasy ist dann da auch nicht. Als jedoch die erste Staffel „Wednesday“ 2022 bei Netflix veröffentlicht wurde, war ich direkt hin und weg. Die Geschichten der Addams-Family waren mir zwar kein Begriff, die Bildgewalt, der Witz und der Charme von Wednesday Addams jedoch zogen mich in ihren Bann.

Am Mittwoch (6. August 2025) wird nun die zweite Staffel bei Netflix erscheinen. Selten mussten die Fans so lange auf die zweite Staffel ihrer Lieblingsserie warten. Dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen. Nachdem ich jedoch die ersten sechs Minuten der zweiten Staffel gesehen habe, fehlt es mir an dem Glauben, dass sie an die Fantasie der ersten heranreichen kann. Ich habe einfach kein gutes Gefühl.

Am 6. August startet die zweite Staffel „Wednesday“

Die Gags zu Beginn, eher vorhersehbar. Eine Wednesday, die am Flughafen all ihre Waffen aufs Band legt … naja. Und auch die Szenen, in denen Schauspielerin Jenny Ortega im Keller eines Serienkillers festgehalten und, welch Überraschung von Eiskaltes Händchen gerettet wird … der Grusel, dieses abstrakte Böse aus der ersten Staffel, so richtig rüber kommt es noch nicht.

Dennoch: Bildgewaltig scheint auch die zweite Staffel zu werden. Und vielleicht täuschen mich ja auch die ersten Minuten und es braucht nur ein wenig, um nach so langer Zeit wieder in das Wednesday-Universum hineinzufinden.

Nur „Squid Game“ ist noch erfolgreicher

Eines jedoch ist sicher: Erfolgreich wird auch die zweite Staffel von „Wednesday“ werden, dafür sprechen allein die 251,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer der ersten Staffel. Einzig „Squid Game“ war noch erfolgreicher.

Erscheinen wird die zweite Staffel der Serie in zwei Teilen. Der erste Teil, die ersten vier Episoden, werden am sechsten August 2025 bei Netflix freigeschaltet. Der zweite Teil, die Folgen fünf bis acht dann am dritten September 2025.