Eskalation bei „Prominent Getrennt“: Produktion musste eingreifen

In der Reality-Show „Prominent getrennt“ kracht’s gewaltig, aber nicht alles davon sehen die Zuschauer im Fernsehen! Was Kandidatin Yeliz Koc (30) nun ausplaudert, lässt tief blicken: In Folge 6 und 7 (auf RTL+) fliegen nicht nur die Fetzen, sondern offenbar beinahe auch die Fäuste!

In ihrer Instagram-Story verrät Yeliz: „Die Produktion musste eingreifen, weil es wirklich kurz vor einer Schlägerei war.“ Klingt nach großem Drama, aber im TV wurde das heftigste Material gekürzt oder gar nicht erst gezeigt. Ein Insider zu „Bild“: „Das Ganze wirkt im Fernsehen mit der Hintergrundmusik ja schon ein wenig lustig. Aber im Ernst war das schon wirklich hart. Manche haben ja sogar geweint. Gut, dass die Produktion dazwischengegangen ist.”

Zoff-Alarm bei „Prominent Getrennt“!

Der Auslöser? Die Nominierung von Felix Davidson (32) und Freundin Babu durch Christina Grass und Marco Cerullo. Das passte Felix & Co. überhaupt nicht! Babu tobte: „Ihr habt euch vor der Show abgesprochen!“ Dann wurde es laut, sehr laut. Männer standen sich Nase an Nase gegenüber, Schreie hallten durch die Villa.

+++ Auch für dich spannend: Schlechter Scherz? „Prominent Getrennt“-Star will in die Politik +++

Yeliz: „Ich wollte einfach nur gehen! Diese Beleidigungen haben mir komplett den Spaß genommen.“ Die Influencerin versuchte sogar, Ex Jannik Kontalis zum freiwilligen Show-Aus zu überreden, vergeblich. Am Ende mussten stattdessen Christina und Marco gehen. Was viele nicht wissen: RTL und die Produktion zogen laut „Bild“-Informationen in Erwägung, den Streit ganz rauszuschneiden oder die komplette Ausstrahlung zu kippen!

Schließlich schien ein Kompromiss gefunden: Die brisantesten Szenen wurden mit Musik überlegt, „damit das nicht so dramatisch aussieht“, erklärt Yeliz.