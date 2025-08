Plötzliche Wendung bei „Villa der Versuchung“ – „Das war die Rache“

In der neuen Sat.1-Show „Villa der Versuchung“ geraten 14 prominente Teilnehmer ordentlich unter Druck: Sie müssen auf jeglichen Luxus verzichten – zumindest solange, bis sie bereit sind, dafür zu zahlen. Doch jeder ausgegebene Euro wird vom Gesamtpreisgeld in Höhe von 250.000 Euro abgezogen.

Schnell ergeben sich zwei – beinahe verfeindete – Lager. Während die einen auf sämtlichen Luxus verzichten, gar pürierte kalte Pizza essen, sind andere sich nicht einmal für eine kalte Cola im dreistelligen Bereich zu schade. Es schien, als ob diese gebildeten Lager gefestigt seien und zumindest untereinander ein Zusammenhalt bestünde – doch nun wendet sich das Blatt!

„Villa der Versuchung“-Kandidatin wechselt die Seite

Das Problem der letzten Folgen: ungehemmter, unkontrollierter Konsum, sodass beträchtlich hohe Geldsummen verputzt wurden. Die Lösung der „Villa der Versuchung“-Kandidaten: Ein Limit in Höhe von 500 Euro Verzehr pro Kopf pro Tag – in Summe also 5000 Euro für die ganze Gruppe. Hat dieser Plan funktioniert?

+++ Heftiger Eklat bei der „Villa der Versuchung“! „Absolute Nullnummer“ +++

Bei der Zwischenbilanz heißt es: „Für Snacks, Softdrinks und Zigaretten habt ihr insgesamt 9000 Euro ausgegeben.“ Vor allem Raúl Richter ist fassungslos und so platzt es direkt aus ihm heraus: „Das kann doch nicht sein! Alter, leck mich am Arsch! Das ist doch wirklich unglaublich!“ Später ergänzt er noch: „Hier wird so beschissen und das nervt mich so!“ Das kann der Schauspieler so nicht auf sich beruhen lassen und möchte von jedem konkret wissen, woran er oder sie sich den Tag über bedient hat. Dabei kommt es zum Eklat!

Georgina Fleur hat es satt

Georgina Fleur, die bislang zu den sparsamen Kandidaten gehört, beschuldigt Kevin Schäfer maßgeblich an diesem Ergebnis beteiligt gewesen zu sein. Der Reality-Star bezeichnet die Dschungelkönigin als „tickende Zeitbombe“, gefolgt von weiteren wechselseitigen Beleidigungen. Georgina sagt anschließend: „Du liegst hier doch allen auf der Tasche!“ Kurz darauf gerät sie auch mit Jimi Blue Ochsenknecht aneinander, der bis dato eigentlich mit ihr in einer gemeinsamen „Allianz“ war.

Plötzlich wendet sich das Blatt! Eine neue Versuchung steht an – die Kandidaten dürfen die Reihenfolge dabei selber bestimmen. Hinter der Tür: eine Pizza! Jeder darf selber entscheiden, ob und wie viele Stücke man nimmt. Patricia betritt als erste den Raum und nimmt ein Stück. Seven verzichtet und lässt Georgina als nächstes herein mit den Worten: „Vielleicht sagt sie jetzt ’shit happens‘ man, ich haue mir jetzt alles rein. Ich habe sowieso genug Stress hier auf mich gezogen.“ Gesagt, getan! Entgegen aller Erwartungen verspeist die TV-Bekanntheit in aller Seelenruhe ganze fünf Stücke – dazu sagt sie in die Kamera: „Das war die Rache dafür, dass ihr alle so frech seid!“

Weiter erklärt sie: „Da waren acht Stücke Pizza. Selbst wenn ich nur ein Stück Pizza gegessen hätte, hätten auch nicht alle etwas bekommen. Da ist es doch besser, wenn ich einen vollen Magen habe.“ Die letzten beiden Stücke gehen an Kevin Schäfer und Brenda Brinkmann. Als Georginas Aktion entlarvt wurde, entgegnet sie nur kurz und knapp: „Ich hatte Hunger, sorry Leute.“ Mit dieser Aktion hat Georgina Fleur sich ihr eigenes Grab geschaufelt und muss schlussendlich die „Villa der Versuchung“ verlassen.