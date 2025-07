Schlechter Scherz? „Prominent Getrennt“-Star will in die Politik

Reality-TV-Star Jannik Kontalis sorgt mit seiner OB-Kandidatur in Mönchengladbach für Aufsehen. Der 28-Jährige wurde durch Formate wie „Make Love, Fake Love“ und „Prominent Getrennt“ bekannt. Nun wagt er den Schritt in die Kommunalpolitik. Schon im April kündigte er auf Instagram an: „Ich denke, es wird Zeit für mich, als Bürgermeister zu kandidieren.“ Was zunächst wie ein Witz klang, meint er laut eigenen Aussagen völlig ernst.

Im Interview mit RTL sagt er: „Ich meine das zu 100 Prozent ernst.“ Seine Teilnahme an der Wahl hängt nur noch von der Entscheidung des Wahlausschusses am 16. Juli ab. Kontalis möchte seiner Heimatstadt Mönchengladbach neues Leben einhauchen. „Ich bin ehrlich. Für mich war Mönchengladbach lange trist und grau“, erklärt der „Prominent Getrennt“-Star.

„Prominent Getrennt“-Star: „Es gibt viel zu tun“

Er wolle mehr Grünflächen schaffen, sportliche Angebote fördern und die Stadt digitalisieren. Zu seinen Ideen gehören Citywalks, Running-Clubs und ein Padel-Court mitten in der Innenstadt. Vor allem der direkte Austausch mit den Bürgern sei ihm wichtig. „Die Stadt muss modernisiert werden, die ganzen Prozesse müssen modernisiert und digitalisiert werden. Es gibt viel zu tun“, betont er.

Als parteiloser Einzelbewerber musste Jannik Kontalis 380 Unterstützungsunterschriften sammeln. Das gelang ihm im Geheimen, ohne dass es frühzeitig öffentlich wurde. Unterstützung erhielt er dabei sogar von politischen Konkurrenten. Laut eigener Aussage kamen Kandidaten von FDP und CDU an seinen Stand und sagten: „Weißt du was? Ich finde das so geil, ich gebe dir meine Unterschrift.“

Trotz fehlender Parteizugehörigkeit bringt der „Prominent Getrennt“-Star eine starke Social-Media-Reichweite mit. Über 220.000 Menschen folgen ihm auf Instagram. Die Kommunalwahl findet am 19. September 2025 statt. Ob Jannik Kontalis als Bürgermeister gewählt wird, bleibt spannend.

