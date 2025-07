„Sie rief mich weinend an“: Dschungelcamp-Skandal endlich aufgedeckt?

Der Popstar Jay Khan kann die schmerzhafte Vergangenheit nicht vergessen. Es war 2011, als er im RTL-Dschungelcamp teilnahm. Mit dabei: Ex-GNTM-Kandidatin Sarah Knappik (38). Was folgte, war ein Eklat, der Jay und seine Familie bis heute verfolgt.

In seiner Autobiografie „Tariq und ich“ und im Gespräch mit „Bild“ schildert Jay die dramatischen Folgen. „Sarah hat mich durch eine Lüge öffentlich zerstört. Ich wurde von ihr vor Millionen TV-Zuschauern im Dschungel fälschlicherweise als schwul geoutet, obwohl ich es nicht bin.“ Danach wurde an Jay alles infrage gestellt und verurteilt. „Ihr Handeln hatte für mich gravierende Folgen – privat und beruflich. Meine Karriere war tot.“

„Dschungelcamp“-Star Jay Khan fiel in schwere Depressionen

Sarah behauptete, Jay habe vor der Show eine Fake-Liebelei vorgeschlagen. Seine Romanze mit Indira Weis (45) sei nur Show, da er in Wahrheit schwul sei. Für Jay eine Unwahrheit: „Nichts an der Beziehung mit Indira war fake. Die Wahrheit ist, dass Sarah mich vor meinem Einzug ins Dschungelcamp weinend anrief, weil sie einen Verbündeten suchte und mich zu ihr nach Hause einlud. Doch am Ende drehte sie mir daraus einen Strick, als hätte ich den Kontakt gesucht.“

Das vermeintliche Outing hatte dramatische Folgen. Jays Karriere erlitt schweren Schaden. Sein Vater wurde beleidigt, man forderte ihn auf, Jay zu verstoßen. Jay fiel in eine tiefe Depression. „Ich blieb tagelang im Bett, der Rufmord trieb mich in schwere Depressionen. Keine Plattenfirma wollte den ,Liebes-Lügenbaron‘ haben.“

Sarah Knappik äußert sich gegenüber „Bild“: „Ich habe nie behauptet, dass Jay schwul ist.“ Sie habe sich nur auf Medienberichte bezogen. Im Dschungel sagte sie jedoch, Jay stehe in der Medienwelt als schwul. Für Jay ein unfaires Zwangs-Outing.

„Dass das Thema für Jay belastend war, tut mir leid“, sagt Sarah. Doch sie sieht die Verantwortung bei der Gesellschaft und ihrem Umgang mit Homosexualität. Heute hat Jay sein Leben wieder im Griff. Er ist erfolgreich mit seiner Musik und lebt glücklich mit Freundin Jessie.