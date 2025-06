Dschungelcamp-Star legt irre Sex-Beichte ab: „Verschaffte mir einen wahnsinnigen Kick“

Biografien sind für die meisten nicht die erste Anlaufstelle auf der Suche nach einem guten Buch. Für Leseratten sind vor allem gruselige Krimis, Fantasy und heiße Romanzen von großem Interesse. Die neu erschienene Biografie „Leben“ (Zodiac Verlag) der ehemaligen „Dschungelcamp“-Teilnehmerin Sarah Kern ist alles andere als trocken und langweilig. Sie beinhaltet mehr Feuer als der ein oder andere Roman!

Eigentlich sollte es ein Glamour-Abend auf einer Yacht in Venedig werden – Pustekuchen! Stattdessen wurde die Nacht für die „Dschungelcamp„-Bekanntheit Sarah Kern von Angst und sexueller Lust gefüllt. Anstatt in ihrem eigenen Bett befand sie sich plötzlich im Zimmer eines Diktatorensohns – gefangen!

Dschungelcamp-Star erlebt unvergessliche Nacht

Wie aus dem Nichts packten sie zwei Männer am Arm und schleppten sie, ohne auch nur ein Wort dabei zu verlieren, vor einen japanischen Paravent. „Es war eine Entführung“, sagt die Designerin im Interview mit „Bild“. Hinter dieser Wand lag ein Mann, lediglich mit einem Bademantel bekleidet. Die Designerin beschreibt ihn als „glutäugigen Orientalen mit schwarzen, pomadigen Locken.“

In „Dschungelcamp“-Star Sarah Kern stieg die Angst immer weiter an. In ihrer Biografie schreibt sie zu dieser Situation: „In meinem ganzen Leben war ich noch nie geschändet worden. Auch in jener Nacht wäre ich lieber kämpfend gestorben, als das zuzulassen. Hätte er es darauf angelegt, wäre ich am folgenden Morgen vermutlich aus einem Kanal Venedigs gezogen worden – nicht vergewaltigt, aber tot.“

„Dschungelcamp“-Star hatte Todesangst

Schließlich ließ Kern sich auf das Abenteuer ein, mit den Worten: „Eigentlich siehst du ja ganz süß aus, und wie es aussieht, habe ich gar keine andere Wahl. Aber du musst gut küssen können, dann komme ich freiwillig zu dir ins Bett.“ Seine Antwort: „Done“ (dt.: erledigt). Es kam zu einer wilden Sex-Nacht! „Beide waren wir aufs Äußerste erotisiert, das beste Rezept für einen fantastischen One-Night-Stand. Und das wurde es, nicht zuletzt, weil das gesamte Szenario im Nachhinein betrachtet auch mir einen wahnsinnigen Kick verschafft hatte“, gesteht die Ex-„Dschungelcamp“-Teilnehmerin.

Doch das war lediglich der Beginn einer leidenschaftlichen Affäre. Sarah Kern beschreibt die Situation so: „Er ließ mich überallhin einfliegen. Es war verrückt.“ Mit der Zeit fand sie heraus, mit wem sie es eigentlich zu tun hatte. Ihr Gegenüber entpuppte sich als der Sohn eines Tyrannen. Als sein Vater von der Affäre Wind bekam, wurde ihre Limousine bei Abreise aus Rom gestoppt. Die Designerin wurde zu einem Bluttest gezwungen – HIV, Hepatitis, Schwangerschaft. Alles verlief unter Überwachung des Leibarztes des Gewaltherrschers. In ihrem Buch schreibt sie: „Wenn ich positiv getestet werde, erschießen die mich noch an Ort und Stelle.“ Nach einem negativen Testergebnis durfte sie gehen.

Kurze Zeit nach diesem Vorfall, der inzwischen über 20 Jahre zurückliegt, beendete die Halb-Dänin das Verhältnis. „Ich kann den Namen wirklich nicht nennen, er lebt noch. Ich habe da große Angst“, gesteht sie gegenüber „Bild“. Inzwischen lebt die zweifache Mutter auf Malta. Bezüglich ihres Beziehungsstatus sagt die „Dschungelcamp“-Bekanntheit: „Ich bin jetzt über ein Jahr Single, ich glaube, ich bleibe männerlos – nur mit meinen Hunden, wie Brigitte Bardot.“