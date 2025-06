„Dschungelcamp“-Star wandert aus – „Unsere neue Heimat ist Dubai“

Das „Dschungelcamp“ zählt zu den bekanntesten Reality-TV-Formaten Deutschlands und bietet Stars und Sternchen eine Bühne, um sich dem Publikum näher zu präsentieren. Über die Jahre starteten viele Teilnehmer nach der Sendung neue Projekte oder veränderten ihr Leben radikal. Einer dieser Prominenten ist Fabio Knez, der Anfang 2024 die Zuschauer mit seiner Teilnahme begeisterte.

Nun sorgen er und seine Verlobte, die ehemalige „GNTM“-Kandidatin Darya Strelnikova, für Schlagzeilen. Das Paar hat Deutschland verlassen und einen Neuanfang in Dubai gewagt. Was hinter dieser Entscheidung steckt, verrieten die beiden ihren Fans auf Instagram.

Neuanfang für „Dschungelcamp„-Star

Fabio Knez und Darya Strelnikova haben einen mutigen Schritt gewagt und Deutschland verlassen. Auf Instagram erklärte Darya: „Fabio und ich haben unseren Lebensmittelpunkt verlagert und Deutschland verlassen. Unsere neue Heimat ist Dubai!“ Damit bestätigten sie die Spekulationen ihrer Follower.

Bereits zuvor hatte Darya angedeutet, dass sie eine große Veränderung plane. „Der Beginn eines neuen Kapitels,“ schrieb sie zu einem Bild aus dem Flugzeug. Viele vermuteten bereits Dubai als Zielort – und lagen richtig. Die beiden Realitystars sind nun Teil einer wachsenden Community an Promis, die in der Wüstenmetropole leben.

Darya beschrieb ihre Gefühle nach dem Umzug als gemischt: „Meine Gefühle fahren noch Achterbahn, innerlich sortiere ich mich immer noch ein wenig.“ Dennoch genießt sie das Leben dort. Dubai hat sich für viele deutsche Influencer und Realitystars wie Georgina Fleur und Sarah Harrison zur neuen Heimat entwickelt.

Darya und Fabio lernten sich 2023 in der Show „Are You the One – Realitystars in Love“ kennen und verliebten sich. Obwohl sie dort kein „Perfect Match“ waren, fanden sie zueinander. Fabio, bekannt durch das „Dschungelcamp“, machte seiner Partnerin 2025 einen Heiratsantrag. Jetzt setzen sie ihr gemeinsames Abenteuer in Dubai fort.

Jetzt sucht das Promi-Paar in Dubai das große Glück. Auf ihren Instagram-Profilen werden sie ihre Fans garantiert mit Updates auf dem Laufenden halten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.