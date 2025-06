Rentner aus NRW wird zum Star auf Instagram – „Hi, ich bin Walter“

Mit diesem Erfolg hat der 67 Jahre alte Walter aus Leverkusen in NRW wohl auch nicht gerechnet! Denn seit etwa einem Jahr betreibt er ziemlich erfolgreich seinen Instagram-Kanal „waltersbuntewelt“. Hier zeigt er seinen mittlerweile schon 125.000 Followern alles zu seinen Hobbys – ob Brettspiele, Flaggen, Gartenarbeit oder Backen. Walter begeistert sich für ziemlich viel.

Ganz ungeniert und ungestellt veröffentlicht er im Netz Clips von sich, wie er unter anderem mit Alpakas spazieren geht, ein Eishockey-Spiel besucht oder ein paar seiner Lieblingsflaggen präsentiert. Seine größte Unterstützung: Tochter Johanna! Sie steht ihrem Papa mit Rat und Tat zur Seite, auch wenn sie selbst manchmal schmunzeln muss.

Seine größte Unterstützung? Tochter Johanna

„Er ist aber auch ein Clown manchmal – dann übertreibt er einfach in seiner Mimik, mit seiner Gestik und ich habe dann manchmal ein wenig Angst, dass es zu albern wird und bremse ihn dann ab und zu ein wenig aus. Aber irgendwie gehört es auch zu ihm dazu“, erzählt sie im Interview mit „Sat.1“. Doch gerade dafür lieben die Fans Walter.

+++NRW: Frau betritt Schiff am Rhein – es wird ihre letzte Fahrt sein+++

Und dessen ist sich auch Tochter Johanna bewusst, wie sie weiter im Gespräch verrät: „Ich dachte, die Leute finden es vielleicht cool, weil es was anderes ist und auch authentisch, vielleicht auch ein bisschen niedlich – sage ich jetzt mal.“ Tatsächlich tummeln sich unter den mittlerweile 68 Beiträge beinahe ausschließlich positive Kommentare. „Endlich wieder Walter-Content“ oder „Walter ist einfach mein Spirit Animal“, schreiben einige Fans.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Walter kann über sich selbst lachen

Walter selbst treibt sich auch ab und zu in der Kommentarspalte herum und ist da auf ein Feedback gestoßen, das ihn sehr zum Schmunzeln gebracht hat, wie er „Sat.1“ verrät: „Ich habe schon mal einen Kommentar bekommen, den ich ganz passend fand, in dem jemand schrieb: ‚Ich finde das toll – deine Filme – aber wie du dann hinterher sprichst, hört sich das an, als würde ein Grundschüler eine Postkarte an seine Eltern von der Klassenfahrt schreiben.‘“

Mehr Themen:

Das zeigt einmal mehr, dass Walter sich nicht so ernst nimmt und wirklich das macht, was ihm Freude bereitet. Denn hinter seiner Instagram-Beschreibung steckt wirklich das, was er auch verspricht: Er mag wirklich Bücher, Whisky, Burgen, Gartenarbeit, Flaggen und Brettspiele – und zwar sehr.