Maria aus NRW fährt in die Niederlande ans Meer – es ist ihre letzte große Reise

Maria aus NRW hat nur noch einen großen Wunsch: Sie will noch einmal ihren Sehnsuchtsort sehen und einen magischen Tag am Meer in den Niederlanden verbringen. Der Wünschewagen erfüllt ihr diesen Wunsch und begleitet sie auf ihrer letzten großen Reise.

Der Fahrgast des Wünschewagens ist schwerkrank und hat wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit. Jedoch bleiben da noch große Wünsche und Hoffnungen übrig. Die Teams der bundesweit 23 Wünschewagen, allesamt betrieben vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), sind genau für diese oft sterbenskranken Menschen da. Für diejenigen, die noch einen letzten Wunsch haben, sei es ein Konzertbesuch, ein Familientreffen oder eben einen letzten Urlaub in den Niederlanden.

Wünschewagen: Steckdose ermöglichte die Reise

Jedoch war die Reise für Maria gar nicht so unkompliziert, denn der Fahrgast aus NRW ist dauerhaft auf Sauerstoff angewiesen. Marias mobiler Sauerstoffkonzentrator hat jedoch einen sehr kurzlebigen Akku, weswegen lange Ausflüge zu einer richtigen Herausforderung werden können.

Zum Glück gibt es im Wünschewagen eine 230‑V‑Steckdose, welche die Reise von NRW in die Niederlande ermöglicht. Gemeinsam mit einer Pflegekraft trat Maria die Fahrt an, ermöglicht durch die Steckdose im Wagen, um noch ein letztes Mal das Meer zu sehen. Am Sehnsuchtsort angekommen, wurde die Reisegruppe von Marias Tochter und deren Lebensgefährten empfangen.

Da das Wetter nicht ganz mitspielte, ging es erst einmal für eine Stärkung zum Fischrestaurant „de Kaap“, wie das Team von Wünschewagen auf Facebook berichtet. Dank eines Verlängerungskabels musste Maria sich in dem Restaurant auch keine Sorgen um den Akku machen und konnte dabei ganz entspannt leckeren Fisch und schöne Gespräche genießen.

Maria aus NRW genoss einen besonderen Tag am Meer

Endlich besserte sich das Wetter und es ging dann an das eigentliche Ziel der Reise: ans Meer. Dank einer Rampe und eines geteerten Weges erreichte Maria mit ihrem Rollstuhl sogar fast die Wasserlinie – zu ihrer großen Freude. Gemeinsam genoss die Reisegruppe aus NRW die malerische Aussicht über den Zuiderzee. Zum Abschluss dieses besonderen Tages ging es noch für eine letzte Tasse Kaffee in ein Restaurant mit Meerblick.

Dann trat die Reisegruppe die Heimreise nach NRW an. Mit dabei war dieses Mal Marias Lebensgefährte, der mit Maria in einer Einrichtung lebt. Auf Facebook berichtet der Wünschewagen: „Für beide ist es ein erfüllter Tag voller gemeinsamer Erlebnisse.“ Dieser einzigartige Tag endete mit einer kurzen, aber dafür umso herzlicher Verabschiedung von den Wunscherfüllern.