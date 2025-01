„Prominent Getrennt“-Star teilt gegen Ex aus: „Er will Sex wie in einem Porno“

Es knallt gewaltig im Reality-Universum! Dabei packt „Prominent getrennt“-Star Kate Merlan (37) aus und lässt kein gutes Haar an ihrem Noch-Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (29). Die beiden sind bekannt für ihre explosiven Auseinandersetzungen, aber Kates jüngste Enthüllungen über ihre Beziehung setzen dem Drama die Krone auf.

Bevor im letzten Sommer das endgültige Beziehungs-Aus kam, wagten Kate und Jakub einen letzten Versuch, ihre Liebe zu retten – und das vor laufenden Kameras! Sie nahmen an der neuen Staffel von „Stranger Sins“ teil, einem Erotik-TV-Format auf RTL+, wo Paare ihre sinnlichen Fantasien ausleben können. Doch für die beiden Trash-Stars ging der Schuss nach hinten los.

„Prominent Getrennt“-Star Kate Merlan: Harte Abrechnung mit Ex Jakub!

Kate spricht nun offen darüber, warum der Sex mit Jakub problematisch war. „Ich war mit unserer Beziehung total unzufrieden, da Jakub und ich ständig in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung waren und die körperliche Nähe schon lange auf der Strecke geblieben war. Ich habe es als letzten Ausweg gesehen, unsere Ehe zu retten“, erklärt sie gegenüber BILD.

Doch statt Leidenschaft gab es nur Frust. „Mir ging es um zärtliche, körperliche Nähe, die er in sexueller Hinsicht einfach nicht geben konnte,“ so das tätowierte Model. Kates Verdacht: Jakub hatte eine völlig verzerrte Vorstellung von Sexualität. „Er wollte Sex wie in einem Porno, ohne Vorspiel oder Zärtlichkeit.“ Schon bei „Prominent getrennt“ ließ Jakub verlauten, dass Vorspiel für ihn überbewertet sei. „Jakub will puren Sex wie in einem Porno. In einer Ehe stelle ich mir allerdings mehr als das vor,“ betont sie.

Das Ergebnis? Kate und Jakub mussten erkennen, dass ihre Bedürfnisse nicht zueinander passten. Das einstige Traumpaar geht nun getrennte Wege.