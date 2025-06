„Prominent getrennt“ 2025 gestrichen? RTL spricht Klartext

Drama, Tränen und viel Zoff: „Prominent getrennt – Villa der Verflossenen“ ist Trash-TV vom Feinsten! Doch nun könnte die vierte Staffel in der Schwebe hängen. Eigentlich sollte es im Frühjahr losgehen, aber Fans warten vergeblich auf den Startschuss.

Die Gerüchteküche brodelt. Eine Userin auf Instagram behauptet, die Staffel wird gar nicht ausgestrahlt. Der Grund? Eine angebliche Klage, die RTL+ angeblich davon abhält, die Show zu senden. Die Quelle dieser Behauptung? Eine Mitarbeiterin der Produktionsfirma, so wird gemunkelt.

Das sagt RTL zu den Gerüchten

Die Spekulationen heizen die Spannung an. Selbst die Teilnehmer sind verwirrt. Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (28), mittlerweile wieder getrennt, sind ratlos. Auf Instagram rätseln sie mit ihren Followern: „Erst hieß es Mai, dann Ende Juni. Was ist da los?“ Yeliz beruhigt: „Ne, davon weiß ich nichts. Also hat nichts mit mir zu tun. Man sollte nicht alles glauben, was man hört.“

+++ Auch spannend: „Prominent getrennt“: Ekel-Alarm in RTL-Show! ER muss sich plötzlich übergeben +++

Jannik bestätigt: „Wir haben alle keine Ahnung, was da abgeht. Wir wissen leider genauso wenig, wie ihr alle auch.“ Doch jetzt bringt RTL Licht ins Dunkel. Auf Anfrage dieser Redaktion gibt der Sender Entwarnung: „Die neue Staffel von ‚Prominent getrennt‘ befindet sich planmäßig in Vorbereitung und den konkreten Sendetermin werden wir in Kürze bekannt geben“, teilt eine Pressesprecherin mit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das heißt, die Show wird definitiv fortgesetzt, und Trash-TV-Fans können sich auf neue Dramen freuen – auch wenn der genaue Starttermin noch ein Geheimnis ist.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Alle bisherigen Staffeln von „Prominent getrennt“ sind bequem in der RTL+ Mediathek verfügbar.