„Bachelors“-Kandidatin spricht Klartext über Felix: „Mussten schmunzeln“

Für Isabelle (31) endet das Abenteuer „Die Bachelors“ in Folge fünf. In der RTL-Kuppelshow buhlte sie um das Herz von Bachelor Felix, doch statt Romantik gab’s nun die bittere Erkenntnis: Ihre Reise ist vorbei. Ganz überraschend kam das Aus für sie allerdings nicht.

Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt Isabelle offen zu: „Ich hatte schon damit gerechnet, keine Rose zu bekommen. Ich war die Einzige ohne Date und habe gespürt, dass es zwischen uns nicht perfekt matcht.“ Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen.

„Bachelors“-Kandidatin packt aus

Beim ersten Kennenlernen während eines Fotoshootings zeigte sich Felix schwer begeistert von Isabelle. Ob sie überrascht ist, dass sich sein erster Eindruck so schnell verflüchtigte? „Am Anfang zählt natürlich vor allem der erste Eindruck – oft ist das noch sehr oberflächlich. Aber am Ende geht’s um mehr als nur das Äußere“, sagt Isabelle.

Die „Bachelors“-Kandidatin wird noch deutlicher: „Wir Mädels mussten schon manchmal schmunzeln – Felix hat vielen ein gutes Gefühl gegeben und oft betont, wie toll sie aussehen oder wie wohl er sich mit ihnen fühlt.“

„Bachelors“-Kandidatin zieht ihr Fazit

Trotz allem blickt Isabelle mit einem lachenden Auge auf die Zeit zurück: „Es war eine aufregende Reise mit vielen intensiven Momenten. Auch wenn ich dort nicht die Liebe gefunden habe, durfte ich tolle Menschen kennenlernen, die ich sehr ins Herz geschlossen habe.“ Wer am Ende Felix‘ Herz erobert, verfolgt sie nun gespannt von der Couch aus.

Während Isabelle also ihre Koffer packt, ging es für die übrigen Kandidatinnen in Folge fünf heiß her. Beim Gruppendate in Brautkleidern wurde nicht nur Hochzeit gespielt, es kam auch zum ersten Kuss zwischen Felix und Kandidatin Viviane. In der Villa behielt Vivi das allerdings noch für sich, aus Sorge vor Neid und Spannungen.

Vivi, Paulina, Seyma, Hannah, Vicky und Esra haben jetzt noch die Chance, die letzte Rose von „Bachelor“ Felix zu erhalten.