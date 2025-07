„Die Bachelors“-Kandidatin räumt nach Vorwürfen auf: „Das ist eine klare Lüge!“

In der Kuppel-Show „Die Bachelors“ geht’s längst nicht mehr nur um große Gefühle. Jetzt krachts auch richtig in der Mädelsvilla! Der Grund? Kandidatin Esra (29) hat die Nase voll. In Folge 6 der RTL-Show rechnet sie knallhart mit drei Konkurrentinnen ab. Und das nicht hinter verschlossenen Türen, sondern direkt vor laufender Kamera.

Ihr Vorwurf hat’s in sich: Die vermeintlichen Favoritinnen Viktoria (26), Nadine (30) und Vivi (34) seien gar nicht an Bachelor Felix interessiert. Statt Herzklopfen geht’s ihrer Meinung nach nur ums Weiterkommen und am Ende um den Sieg.

„Die Bachelors“: Zoff eskaliert

„Ich habe für mich das Gefühl, dass Felix’ Favoriten Viki, Vivi und Nadine das nicht wirklich so ernst meinen, weil ich Sachen mitbekommen habe, die dafür sprechen“, lässt die Brünette die Bombe platzen. Zoff vorprogrammiert! Eine, die davon direkt betroffen ist: Vivi. Die 34-Jährige kann die Anschuldigungen überhaupt nicht nachvollziehen.

+++ Auch für dich spannend: „Bachelors“-Kandidatin spricht Klartext über Felix: „Mussten schmunzeln“ +++

Im Gespräch mit unserer Redaktion stellt sie klar: „Ehrlich gesagt war ich ziemlich überrascht über diesen Vorwurf von Esra. Ich habe so etwas nie gesagt. Es stimmt einfach nicht, und für mich ist das eine ganz klare Lüge!“ Doch damit nicht genug. Vivi schiebt noch eine Ansage hinterher: „Ich nehme Felix und das, was zwischen uns ist, absolut ernst und fühle es zu 100 Prozent.“

Warum Esra dann solche Geschichten erzählt? Vivi weiter: „Vielleicht ist da auch einfach Neid oder Frust im Spiel. Ich weiß es nicht – weil warum erzählt man sowas?!“ Bleibt nur die Frage: Bekommt Bachelor Felix von dem Zoff Wind, und wie wird er auf das Läster-Beben reagieren?

RTL zeigt eine neue Folge von „Die Bachelors“ immer mittwochs zur besten Sendezeit oder vorab in der RTL+ Mediathek.