Vom Bachelor zur TV-Karriere: Diese Ladies wurden nach der Show richtig berühmt

Wer sagt eigentlich, dass man beim Bachelor gewinnen muss, um Karriere zu machen? Viele der bekanntesten Gesichter im deutschen Reality-TV bekamen nie die letzte Rose, aber dafür umso mehr Rampenlicht. Wir fassen für euch die größten Stars zusammen.

Georgina Fleur (35) zum Beispiel. Sie polarisierte 2012 in der zweiten Staffel so sehr, dass man sie einfach nicht mehr vergessen konnte. Dschungelcamp, Kampf der Realitystars, Drama satt! Heute ist sie Reality-Kult und raubt aktuell den Kandidaten in der „Villa der Versuchung“ den Verstand.

DIESE Bachelor-Ladies haben es geschafft

Jessica Haller (35) schaffte es sogar auf den Thron: Erst Bachelor-Kandidatin, dann Bachelorette. Heute Influencerin, Mama und Ibiza-Göttin. Evelyn Burdecki (36) war beim Bachelor 2017 sofort wieder raus. Aber genau DAS machte sie legendär. Ihre schräge, charmante Art katapultierte sie zu „Let’s Dance“, „Das Supertalent“ und ins Herz der TV-Nation. In ihrem neuen Podcast „Was stimmt nicht mit uns?“ verrät sie auch, welcher Männer-Makel sie richtig „abturnt“.

+++ Neuer Job für RTL-Star Steffen Hallaschka: „Hatte ich auf meiner Bucket List“ +++

Sarah Harrison (34) baute sich nach dem Bachelor als YouTuberin, Unternehmerin und Mama auf als YouTuberin, Unternehmerin, Mama eine stabile Karriere auf. Bisher konnte ihr keine Bachelor-Konkurrentin den Instagram-Thron streitig machen. Stolze 3,1 Millionen Follower feiern sie!

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und dann war da noch Staffel acht – für viele ein echtes Sprungbrett! Yeliz Koc (31) verpasste dem Bachelor eine legendäre Ohrfeige und landete damit direkt im Reality-Olymp. Mit Auftritten in Shows wie „Make Love, Fake Love“, dem Dschungelcamp und ihrem Sieg bei „Promi Big Brother“ (2023) wurde sie immer beliebter. Nadine Klein (39) ging sogar den Schauspiel-Weg, während Samira Yavuz (31) erfolgreiche Influencerin und Podcasterin wurde.

Auch Eva Benetatou (33) blieb nie lange ohne Kamera. Seit ihrer Staffel 2019 tingelt sie durch jedes Format und versucht sich inzwischen sogar als Sängerin. And last, but not least: Leyla Heiter (29)! Die machte 2023 aus dem Bachelor-Exit ein Karrieresprungbrett, ging ins Dschungelcamp, heiratete Mike Heiter und ist heute Social-Media-Millionärin.