„Die Wollnys“: Fiasko im Eigenheim – „Wie auf der öffentlichen Toilette“

Am 23. Juli hat das lange Warten für ihre treuen Fans endlich ein Ende. Die erste Folge der 22. Staffel der wohl bekanntesten Kult-TV-Familie, „Die Wollnys“, wird bei RTL2 ausgestrahlt.

Und echte Serienkenner wissen: Hier geht es schon von Beginn an heiß her. Doch dieses Mal ist einiges anders! Tochter Loredana steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen mit ihrem Servet. Sie wollen sich in ausgelassener Familienatmosphäre in fünf Monaten das Ja-Wort geben.

„Die Wollnys“: Wasserschaden stört den Haussegen

Das Zuhause in Ratheim war für „Die Wollnys“ eigentlich immer eine Wohlfühloase. Doch aktuell herrscht im Gästebad pures Chaos. Ein Wasserschaden macht allen Familienmitgliedern zu schaffen und führt zu Unfrieden.

Wenn so viele Menschen unter einem Dach leben und nur ein Badezimmer zur Verfügung steht, ist Schlangestehen vorprogrammiert.

Loredana wollte eigentlich in Ruhe Zeit im Badezimmer verbringen. Doch das Getuschel von Mama Silvia und Sarah-Jane bringt sie völlig aus dem Konzept. „Ich kann mich nicht konzentrieren beim Drücken!“, wütet sie genervt.

Silvia hält es nicht mehr aus

Silvia hat die Schnauze gestrichen voll. „Jetzt muss ich hier auch noch anstehen wie auf einer öffentlichen Toilette. Seit wir in Deutschland sind, muss man sich hier anstellen, wenn jemand auf Toilette muss. Der Toilettendeckel wird nicht kalt“, regt sich die 60-Jährige lautstark auf.

Silvia drückt der Darm und sie hält es keine Sekunde mehr aus. Das Unfassbare: Während sie kaum noch kann, nutzen ihre Töchter das Bad für intensive Schminkroutinen. Dabei täuschen sie sogar noch vor, auf der Toilette zu sitzen.

Fest steht: Durch den Wasserschaden im Gästeklo im Erdgeschoss hängt der Haussegen gehörig schief. Und das, obwohl in ein paar Monaten ein echtes Highlight für die ganze Familie ansteht: Tochter Loredana wird ihren Partner Servet in der Türkei heiraten.

Bald können sich „Die Wollnys“ auf ein besonderes Event freuen

Bislang sind nur Loredana selbst, Servet, Mama Silvia und ihr Lebenspartner Harald in die konkreten Hochzeitspläne eingeweiht. Es bleibt für die „Die Wollnys“-Fans spannend, wie der Rest der Großfamilie auf das Vorhaben reagieren wird.

Wird es etwa genauso turbulent, wild und laut zugehen, wie beim Anstehen fürs Bad? Die nächsten Episoden von „Die Wollnys“ auf RTL2 werden es sicherlich aufklären.

Der Startschuss der 22. Staffel von „Die Wollnys“ wurde am Mittwochabend (23. Juli 2025) auf RTL2 zur Primetime ausgestrahlt. Die Episode ist schon vorab bei RTL+ abrufbar.