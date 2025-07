Wechsel wackelt! Hat der FC Schalke 04 die Chance auf einen Zweitliga-Star?

Er wirbelte durch die 2. Bundesliga, stieg mit dem 1. FC Magdeburg fast auf. Kurz nach dem Saisonfinale schockte er den FCM und verkündete seinen Abschied. Seither ist es still geworden um Mohammed El Hankouri.

Zurück in die Heimat sollte es gehen – doch offenbar läuft der Wechsel nach Holland nicht wie erhofft. Kurz vor dem Saisonstart ist El Hankouri noch immer vereinslos. Kriegt der FC Schalke 04 ihn von einem Deutschland-Verbleib überzeugt? Es wäre ein Transfer-Coup!

FC Schalke 04 mit Chance auf Königstransfer

Am Tag des letzten Saisonspiels hieß es beim 1. FC Magdeburg „adieu“. Sechs Spieler wurden noch auf dem Rasen verabschiedet – kein Abgang tat so weh, wie der von Mohammed El Hankouri. Der in Holland geborene Marokkaner war 2022 aus Groningen an die Elbe gewechselt und hatte sich auf Anhieb als große Verstärkung erwiesen. Leistenprobleme vermasselten ihm den Saison-Endspurt, zuvor aber war er beim FCM einer der wichtigsten Spieler auf dem Platz. Auch dank ihm hatte Magdeburg einen Höhenflug, der fast im Aufstieg gemündet wäre.

Offensiv überall einsetzbar, steuerte er elf Scorerpunkte bei – trotz der Verletzungsmisere, die ihn bereits im März auf die Tribüne zwang und nur noch ein kurzes Comeback am Saisonende zuließ. Und auch darüber hinaus war er ein Dreh- und Angelpunkt bei den Sachsen-Anhaltinern. Entsprechend hart traf sie der Entschluss, dass El Hankouri einen Tapetenwechsel will. „Der Weggang tut uns sehr weh“, gab der FCM-Sportchef Otmar Schork offen zu. Noch ohne neuen Klub an der Angel verkündete er seinen Abschied. Schork verriet über den Allrounder: Er will zurück in die Niederlande.

Holland-Rückkehr wackelt

Doch dieser Plan scheint zu wackeln. Über zwei Monate ist die Verabschiedung nun her, in Holland stecken längst alle Vereine in den Vorbereitungen und sind mit ihren Kaderplanungen weit fortgeschritten – Mohammed El Hankouri aber ist noch immer vereinslos. Schlimmer noch: Nicht einmal ein Interessent ist bislang durchgesickert. Mit 28 Jahren im besten Fußballalter muss er sich nun ranhalten.

Eine Chance für den FC Schalke 04! Sollte El Hankouri mangels attraktiver Angebote seine Holland-Rückkehr überdenken, ist es für Königsblau ein „No Brainer“, sich mit ihm zu beschäftigen. Die noch etwas leblose Offensive würde durch den marokkanischen Wirbelwind extrem aufgewertet werden. Mehr noch: El Hankouri wäre fraglos der Königstransfer des Sommers – und das angesichts seiner Vereinslosigkeit ohne einen Cent Ablöse dafür zu bezahlen.

Kann Schalke 04 ihn von einem Verbleib in Deutschland überzeugen? Die Niederlande sind von Gelsenkirchen aus nicht weit, die Knappen hätten einen so begabten Offensiv-Allrounder bitter nötig. Vielleicht geht eine Tür auf.