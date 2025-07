Das Warten hat ein Ende! Schalke 04 stellt neues Heimtrikot vor

Das Auswärtstrikot ist weiß, das Ausweichtrikot orange – diese beiden Trikots hatte Schalke 04 bereits vorgestellt. Doch was fehlte, war das Heimtrikot. Traditionell ist das Heimtrikot der größte Kassenschlager bei den Knappen.

In den vergangenen Wochen und Monaten kursierten bereits etliche Spekulationen und Leaks rund um das neue Heimdress von Schalke 04. Schon am Montag (21. Juli) tauchten Bilder auf, auf denen das neue Trikot schon in einigen Shops zu finden war. Jetzt hat Königsblau das neue Stück selbst vorgestellt!

Schalke 04 stellt Heimdress vor

„Inspiriert von damals. Gemacht für heute“ – unter diesem Motto hat der Revierklub das Trikot in einem kurzen Videoclip vorgestellt. Das Ganze ist in einem Retrodesign gestaltet und erinnert an einen Trikot-Klassiker des S04.

Es ist ein Design, das an das Trikot aus der Saison 1992/93 angelehnt ist. Damals kickte unter anderem Ingo Anderbrügge in diesem Trikot – die Knappen-Legende ist auch in dem kurzen Vorstellungsvideo zu sehen. Er blickt auf kleine Highlight-Clips aus der Vergangenheit.

++ Ayhan-Hammer lässt Schalke jubeln! Jetzt stellt sich allen nur eine Frage ++

Ab sofort können alle S04-Fans das neue Stück also ab sofort ergattern. Erstmals zum Einsatz dürfte es dann am Samstag (26. Juli) gegen den FC Sevilla kommt, ehe sechs Tage danach das erste Pflichtspiel gegen die Hertha (Freitag, 01. August, 20.30 Uhr) in diesem Trikot absolviert wird.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans sind begeistert

Die Reaktion der Fans auf das neue S04-Trikot kommt durchaus überraschend: Denn bei den vielen Leaks ist der Dress alles andere als gut weggekommen. Viele Anhänger lehnten das Design ab. Das sieht jetzt anders aus: Der Großteil der Schalker Fangemeinde feiern das neue Heimtrikot doch ab. „Geiles Teil, sieht getragen echt Hammer aus“, so ein Fan auf „X“.

Weitere News:

„Das sieht echt gut aus“, zeigt sich ein anderer Anhänger überrascht. Mit dem neuen Trikot scheint der S04 seine Fans doch erreicht zu haben. Passend dazu: Um in den S04-Shop zu kommen, mussten die Fans am Dienstagmittag (22. Juli) einige Minuten warten.