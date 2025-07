Schalke: Aus und vorbei! Großes Missverständnis hat wohl ein Ende

Nach der Ansage von Trainer Miron Muslic, dass mehrere Spieler den FC Schalke 04 verlassen sollen, könnte es jetzt schnell gehen. In den kommenden Tagen und Wochen werden sich wohl mehrere Profis neuen Klubs anschließen.

Dazu zählt wohl auch Pape Meissa Ba. Noch im Januar wechselte der Stürmer zum FC Schalke, jetzt steht sein Abgang unmittelbar bevor. Für den Angreifer geht es offenbar nach England.

Schalke: Ba-Abgang steht unmittelbar bevor

Er kam als große Hoffnung und sollte bei einem bevorstehenden Abschied von Moussa Sylla den Sturm des FC Schalke 04 verstärken. Anfangs sah es auch ganz ordentlich aus, als Pappe Meissa Ba einige Tore für die Königsblauen erzielte. Doch zum Ende der vergangenen Spielzeit enttäuschte der Angreifer.

13 Spiele, zwei Tore und zwei Vorlagen lautet die Bilanz von Ba im S04-Trikot. In der Vorbereitung gehörte er definitiv zu den Verlierern unter Neu-Trainer Miron Muslic. Der Grund: Sowohl Sylla als auch Sturmtalent Peter Remmert konnten überzeugen. Vor allem Remmert konnte auf sich aufmerksam machen, während Ba blass blieb.

Zuletzt forderte Muslic, dass einige Profis den Verein verlassen sollen, damit der Kader kleiner wird. Das könnte jetzt bei Ba schneller gehen, als zunächst noch gedacht. Wie der Journalist Sebastien Denis berichtet, steht der Angreifer kurz vor einem Wechsel zu den Queen Park Rangers.

S04 winkt Ablöse

Ba befindet sich demnach in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem britischen Zweitligisten. Nach seiner Ankunft im Winter, wird Ba den FC Schalke 04 also noch vor Saisonbeginn verlassen. Gut möglich, dass der Transfer noch in den kommenden Tagen über die Bühne geht.

In der Winterpause kam Ba für eine Minisumme in Höhe von rund 300.000 Euro. Da er einen Dreijahresvertrag bei den Knappen unterschrieben hat, winkt S04 eine Ablöse. Bislang ist noch nicht viel darüber bekannt. Vermutlich wird sie etwas weniger als eine Million Euro sein.

Damit ist ein S04-Flop schon mal weg. Weitere Abgänge werden neben Ba noch folgen. Zu den Kandidaten zählen Younes Amin, Henning Matriciani und Martin Wasinksi.