S04-Fans aufgepasst! Wichtige Infos zum Schalke-Tach

„Dat musse wissen.“ Unter dieser Prämisse liefert der S04 aktuell auf seiner Internetseite wichtige Informationen für seine Fans zum Schalke-Tach. Am Samstag (26. Juli) steigt das Event, das jährlich tausende, blauweiße Anhänger an und in diesem Jahr auch in die Arena lockt.

Neben den geführten Arena-Touren zwischen 11 und 13.30 Uhr wartet mit dem Testspiel gegen den FC Sevilla ein echtes Highlight auf die königsblauen Fans. Dementsprechend groß dürfte das Aufkommen der S04-Fans werden. Für Übersicht und Anreise gibt der Verein daher wichtige Informationen bekannt. Denn es gilt einiges zu beachten.

S04 teilt Anfahrtsplan mit

In einer offiziellen Vereinsmitteilung weist S04 darauf hin, dass für die Straßenbahn 302, die direkt an der Arena hält, aus Richtung Gelsenkirchen Buer lediglich ein Schienenersatzverkehr fährt. Auch für Autofahrer kompliziert sich die Anreise durch Bauarbeiten an der Kurt-Schumacher-Straße. Alternative Anfahrtsrouten sowie Parkmöglichkeiten teilt S04 in der offiziellen Vereinsmitteilung mit.

Außerdem bietet der Schalke-Tach vielseitige Angebote vom Mini-Match-Turnier über Treffen mit Olaf Thon und Klaus Fischer bis hin zu Erwins Spielwiese, auf der sich insbesondere junge Schalker austoben können. Der wohl wichtigste Rat für S04-Fans: Bargeld mitbringen.

Schalke-Tach: Fast nur Barzahlung

„Denn wie in den vergangenen Jahren kann am Schalke-Tach an allen Ständen nur mit Bargeld bezahlt werden“, heißt es von der Vereinsseite aus. Eine Ausnahme bilden Merch-Produkte. Auch für das Spiel gegen den FC Sevilla müssen Karten käuflich erworben werden. Möglich ist das aktuell noch über den S04-Ticketshop.

Für die Mannschaft steht mit den Spaniern der letzte harte Test vor der kommenden Saison bevor. Mit der bisherigen Vorbereitung kann der S04 zufrieden sein. Die aktuell positive Stimmung dürfte sich auch beim Schalke-Tach niederschlagen.