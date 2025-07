Will Muslic bei Schalke 04 zu viel? Rückschläge werfen Fragen auf

Eine harte und anstrengende Sommervorbereitung ist beendet! Neu-Trainer Miron Muslic hat die Schalke-Profis ganz schön schwitzen lassen – sowohl in den Trainingseinheiten als auch im Trainingslager in Österreich.

Die zu hohe Belastung hat sich jetzt bemerkbar gemacht. In den vergangenen Tagen vermeldete der FC Schalke 04 gleich mehrere verletzte Spieler. Die Vorbereitung ist also nicht spurlos an dem einen oder anderen Spieler vorbeigegangen. War das Training von Muslic vielleicht ein bisschen zu intensiv?

Schalke 04: Sommervorbereitung geht zu Ende

Dass sich Spieler während der Saison verletzen und die Ausfallliste da auch länger wird, ist beim FC Schalke 04 seit mehreren Jahren ein großes Problem. Aber auch in der Vorbereitung haben sich immer wieder Profis verletzt – teilweise so schwer, dass sie mehrere Monate nicht zur Verfügung standen.

Auch interessant: Nächster Spieler-Deal ist fix! Schalke macht die Verkündung offiziell

Auch in dieser Sommervorbereitung ist das wieder der Fall gewesen. Beim Testspiel gegen Ahlen (3:0) zogen sich sowohl Torwart Justin Heekeren als auch Verteidiger Tidiane Toure muskuläre Verletzungen zu. Wenige Minuten zuvor wurde Ayman Gulasi ausgewechselt werden, da er einfach viel zu müde war und zuvor auch hart gefoult wurde. Am Ende hat sich herausgestellt, dass es sich bei Heekeren um eine Zerrung handelt, Toure eine strukturelle Muskelverletzung im rechten Oberschenkel hat und Gulasi es mit einer Verletzung am rechten Sprunggelenk am schlimmsten erwischt hat.

Ein Tag vorher hatten Johannes Siebeking und Nikola Katic gegen Twente (0:0) muskuläre Probleme. Schon vor dem Trainingslager zogen sich Janik Bachmann und Amin Younes Muskelblessuren zu. Dann ist da auch noch Vitalie Becker, der der große Gewinner der Vorbereitung war und das Training zuletzt abbrechen musste. Worum es sich handelt und ob er ausfällt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Training zu hart und zu intensiv?

Was sind die Gründe für die zahlreichen Verletzungen und Blessuren beim FC Schalke 04? Eine Antwort könnte der harte Konkurrenzkampf im Team sein. Es sind zu viele Spieler im Kader für zu wenige Plätze. Auch Muslic hat selbst angekündigt, dass einige Profis den Verein verlassen müssen. Kein Wunder also: Jeder will sich im Training beweisen, jeder will in den Spielen alles geben und absolut keiner will zurückstecken.

Dann darf man auch ruhig die Frage stellen, ob das Trainingslager nicht zu intensiv war und es nicht doch zu viele Testspiele waren. So war die Belastung in den vergangenen Wochen viel zu hoch. Natürlich möchte Muslic aber auch den Kader besser kennenlernen und seine Startelf finden. Das ist dann eben nur bei Testspielen oft möglich.

Mehr Nachrichten für dich:

Die Spieler werden nun aber erstmal froh sein, dass die Vorbereitung zu Ende ist. Das erste Pflichtspiel steht nämlich am kommenden Freitag (1. August, 20.30 Uhr) in der Veltins-Arena statt. Dann ist Hertha BSC zu Gast.