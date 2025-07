Nächster Spieler-Deal ist fix! Schalke macht die Verkündung offiziell

Es hatte sich in den vergangenen Tagen nach der anstrengenden Vorbereitung angedeutet, jetzt hat es der FC Schalke 04 offiziell verkündet.

Steve Noode wird vom FC Schalke 04 verliehen und soll in der Saison 2025/26 bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln. Es geht für den jungen Abwehrspieler nach Luxemburg.

Schalke verkündet nächsten Abgang

Schon im vergangenen Jahr, als der FC Schalke 04 ihn unter Vertrag genommen nahm, suchte man nach einem Leihklub, wo Steve Noode viel Spielpraxis und Erfahrung sammeln soll. Im Januar 2025 teilte dann S04 mit, dass das Abwehrtalent bei SCR Altach in Österreich spielen wird.

Eigentlich war die Leihe für ein Jahr geplant, doch schon im Sommer kehrte der 19-Jährige zu den Schalkern zurück. Da ihm die Erfahrung fehlt und er im Team von Trainer Miron Muslic womöglich gar keine Einsätze bekommen wird, wurde jetzt seine nächste Leihe verkündet.

Noode wird für Union Titus Petingen in der luxemburgischen Liga spielen, hat der S04 am Donnerstag (24. Juli) verkündet. Als Leihspielerbeauftragter der Königsblauen wird Sidney Sam ihn dabei eng begleiten.

Abgangsliste wird länger

Vor dem jungen Innenverteidiger hatten bereits Derry Murkin (FC Utrecht), Paul Seguin (Hertha BSC), Lino Tempelmann, Ron-Thorben Hoffmann, Mehmet Aydin (alle Eintracht Braunschweig), Emmanuel Gyamfi (Aberdeen FC), Tobias Mohr (Standard Lüttich), Marcin Kaminski (Wisla Plock), Aymen Barkok, Ralf Fährmann, Niklas Barthel (aktuell vereinslos), Dominick Drexler und Michael Langer (beide Karriereende) Schalke verlassen.

Und die Liste wird in den kommenden Wochen noch länger. Pape Meissa Ba, Martin Wasinski und Amin Younes gehören zu den weiteren Abgangskandidaten. Ba wird zu den Queen Park Rangers gehen, doch um Wasinski und Younes gibt es noch keine Gerüchte. Das Transferfenster in Deutschland schließt am 1. September. Auch auf der Zugangsseite könnte in Gelsenkirchen noch was passieren.