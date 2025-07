Mega-News für den Schalke-Tach: Ex-Star kündigt Rückkehr an

Die neue Saison steht vor der Tür und beim S04 gibt es den traditionellen Schalke-Tach, an dem die Fans die Mannschaft kennenlernen und wenig später auch in einem Testspiel bestaunen können. Das wird am Samstag (26. Juli) dann gegen den FC Sevilla der Fall sein.

Und damit noch viele weitere Schalke-Fans kommen, gibt es einen ganz besonderen Anreiz. Ein Ex-S04-Star hat nämlich angekündigt, bei der Saisoneröffnung dabei zu sein. Das sorgt für großen Jubel.

Schalke-Tach mit ganz besonderem Gast

Erst vor Kurzem hat Ivan Rakitic seine sehr erfolgreiche Fußballkarriere offiziell beendet. Beim FC Basel erlangte er Berühmtheit, mit dem FC Schalke 04 wurde er 2011 Pokalsieger. Dann verabschiedete er sich zum FC Sevilla, ehe er mit dem FC Barcelona zahlreiche weitere Titel gewann.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Saudi-Arabien bei Al-Shabab beendete er vor kurzem bei Hajduk Split in der kroatischen Heimat seine Karriere mit 37 Jahren. Dort wird er auch eine ganz besondere und neue Herausforderung starten. Rakitic wird nämlich Technischer Direktor von Hajduk Split.

Dennoch will er es sich nicht nehmen lassen, um am Schalke-Tach seine beiden Ex-Klubs einen Besuch abzustatten. Denn der S04 spielt bei der Generalprobe gegen den FC Sevilla in der Veltins-Arena.

Rakitic kehrt in die Veltins-Arena zurück

„Hallo lieber Schalker, lasst mich doch bitte Mal überlegen. Ich glaube, ich könnte auch dabei sein. Das finde ich gut. Bis bald. Glück auf“, sagt der Ex-Schalke-Profi in einem Instagram-Video, wo der Revierklub den ganz besonderen Gast für den Schalke-Tach angekündigt.

Neben der S04-Mannschaft und dem Testspiel gegen Sevilla dürfen sich die Anhänger also auch auf den ehemaligen Profi freuen, der in 135 Spielen 16 Tore erzielte und 29 Treffer vorbereitete. Die Krönung war der besagte DFB-Pokalerfolg 2011. In Barcelona holte er aber noch größere Titel wie die Champions League 2015. Mit Sevilla holte er zudem zwei Europa-League-Siege.