Schalke: Kracher-Wiedersehen wohl geplatzt! Bittere Nachrichten für Profi

Der FC Schalke 04 bereitet sich auf den letzten Metern auf die neue Saison vor. Neu-Trainer Miron Muslic ließ die S04-Profis in den vergangenen Wochen schwitzen, damit die Zweitliga-Saison nicht schon wieder so grauenhaft endet, wie es in der vergangenen Spielzeit der Fall war.

Zum Auftakt geht es für Schalke gegen Hertha BSC (1. August, 20.30 Uhr). Der Start-Kracher bringt auch viel Brisanz mit sich. Erst vor Kurzem ist nämlich Paul Seguin in die Hauptstadt gewechselt und sorgte dabei für viel Ärger bei den Fans (hier mehr dazu). Eine Rückkehr in die Veltins-Arena am 1. Spieltag wird es wohl nicht geben.

Schalke: Hertha wohl ohne Seguin in Gelsenkirchen

Die Vorfreude war bei Hertha groß, als Paul Seguin vom FC Schalke 04 verpflichtet wurde. Und gleich direkt zu Beginn gibt es bittere Nachrichten bei den Berlinern. Der Neuzugang ist seit einigen Wochen angeschlagen, schaut seitdem nur noch zu. Doch was hat er genau?

Wie der „Kicker“ berichtet, handelt es sich bei dem Mittelfeldspieler um Probleme an der Plantarfaszie, einer Sehnenplatte an der Fußsohle, die das Fußgewölbe von der Ferse bis zu den Zehengelenken überspannt. Seitdem hat Seguin Schmerzen im Wadenbereich, die noch immer nicht weg sind.

Und so droht jetzt ein Ausfall des 30-Jährigen ausgerechnet zum Auftakt bei seinem Ex-Klub in Gelsenkirchen. Ganz ausschließen ist ein Einsatz nicht, allerdings könnte es zu einer Zitterpartie werden.

Seguin Wunschspieler von Trainer Leitl

Dabei hätten sich vor allem die Schalke-Fans auf eine Rückkehr des Profis gefreut – allerdings um ihn auszupfeifen. Schließlich sorgte er bei seinem Abschied mit einem Video für wütende Anhänger. Sein Ausfall ist besonders für die Hertha ein bitterer Rückschlag. Vor allem Cheftrainer Stefan Leitl wollte ihn unbedingt haben, da er gemeinsam mit Seguin 2021 in Fürth in die Bundesliga aufgestiegen war.

„Paul kann uns unfassbar viel geben. Wir haben in meinen Augen vier Top-Spieler verloren (Maza, Kenny, Scherhant, Niederlechner, Anm. d. Red.) und in Paul einen der herausragendsten Mittelfeldspieler dieser Liga verpflichten können“, sagte Leitl nach dem Trainingsstart über Seguin.

Doch ausgerechnet sein Wunschspieler könnte ihm am 1. Spieltag der neuen Spielzeit 2025/26 nicht zur Verfügung stehen.