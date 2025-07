Heftige Ohrfeige für Mick Schumacher! Formel-1-Entscheidung wohl gefallen

Liegt seine Zukunft in der Formel 1? Diese Frage beschäftigt Mick Schumacher und seine Fans bereits seit Jahren. Die Spekulationen um das Thema können nun jetzt wohl beendet werden – doch gute Neuigkeiten gibt es nicht für den deutschen Piloten.

Das australische Motorsportmagazin „Auto Action“ berichtet, dass Cadillac Valtteri Bottas als Fahrer für die kommende Formel-1-Saison verpflichten wird. Lange galt Sergio Perez als Top-Kandidat des amerikanischen Teams, das im kommenden Jahr in die Formel 1 einsteigen wird. Was bedeutet die Entscheidung für Mick Schumacher?

Formel 1: Mick Schumacher nicht mehr auf Shortlist

Kurz gefasst: Der Sohn von der Legende Michael Schumacher ist raus. Dass der Langstrecken-Pilot nicht mehr auf der Shortlist bei Cadillac steht, teilte der Rennstall laut „Auto-Action„-Informationen Mick Schumacher bereits mit. Lange wurde spekuliert, ob seine Erfahrung ein Vorteil sei. Jetzt steht ihm genau diese im Weg.

+++Red Bull in Sorge: Droht durch Horner das Horror-Szenario?+++

Cadillac plant mit einem jungen Fahrer an der Seite von Bottas, der unter dem 35-jährigen Finnen lernen und langsam zum Teamleader wachsen soll. Auch wenn Schumacher mit seinen 26 Jahren schon etwas Rennerfahrung auf dem Buckel hat, kann das Alter nicht als Hauptgrund für die Absage fungieren.

Schumacher zu alt für Cadillac?

Felipe Drugovich gilt als Top-Kandidat auf den zweiten Fahrerposten bei Cadillac. Der 25-Jährige fuhr bereits in der Formel E und als Ersatzpilot für Aston Martin in der Formel 1. Schumacher kann trotz des einen Jahres Altersunterschied deutlich fortgeschrittenere Erfahrung in der Rennsport-Königsklasse aufweisen.

Mehr Nachrichten für dich:

Trotzdem scheint der nächste Karriereschritt Schumi Jr. nicht zurück in die Formel 1 zu führen. Für die zahlreichen Fans des deutschen Rennfahrers und Mick selbst eine herbe Enttäuschung. Die Chancen auf eine Rückkehr standen selten so gut wie durch den Einstieg Cadillacs in die Formel 1. Jetzt muss er sich wohl endgültig mit dem Traum verabschieden.