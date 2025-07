Nach Verlängerung von Schalke-Talent Ayhan: Vertragsdetail lässt Fans ausflippen

Es ist vollbracht! Lange mussten die Fans des FC Schalke 04 darauf warten, dass Mertcan Ayhan einen Profivertrag unterschreibt. Am Montag (21. Juli) verkündete der Revierklub die frohe Botschaft.

Die Forderung der Schalke-Anhänger wurde erhört. Doch noch viel wichtiger: Neben einer Vertragsverlängerung sorgt ein weiteres Detail für Jubelstürme in Gelsenkirchen.

Schalke 04: Ayhan-Verlängerung lässt Fans ausflippen

Aus Deutschland soll es schon erste Vereine geben, die Mertcan Ayhan genau beobachten. Auch in der Türkei wollten ihn einige Klubs haben. Umso wichtiger ist jetzt die Vertragsverlängerung, die der FC Schalke 04 verkündet hat. Das Defensivtalent hat bis 2028 verlängert.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Mertcan Ayhan ein hochveranlagtes Talent aus der eigenen Jugend seinen Weg langfristig bei S04 sieht. Uns gefällt, wie fokussiert und ehrgeizig er auftritt. Als Junge aus Gelsenkirchen hat er auf Schalke einen bemerkenswerten Weg eingeschlagen, auf dem wir ihn in den kommenden Jahren weiter begleiten. Dass er in den vergangenen Wochen in der Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht hat, spricht absolut für Mertcan und die hervorragende Ausbildung in unserer Knappenschmiede”, sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball.

Dann ist da noch ein Vertragsdetail, das die Fans jubeln lässt. Dafür wird vermutlich Sportvorstand Frank Baumann zuständig gewesen sein. In dem Vertrag des 18-Jährigen gibt es nämlich keine Ausstiegsklausel! Das ermöglicht S04 bei interessierten Vereinen, die Ablöse dann selbst zu bestimmen.

Fans feiern Baumann und S04

„Wow, wie haben wir das ohne Ausstiegsklausel hinbekommen?“, „Danke, Frank Baumann“ und „Träume ich? Ohne Ausstiegsklausel? Baumann, du bist eine Legende“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken von den Schalke-Fans. Der klamme Revierklub ist auf Millionen angewiesen und wird bei Klubs, die Ayhan in Zukunft verpflichten wollen, sicherlich entsprechende Summen verlangen.

Und noch eine Sache freut viele Fans: Es besteht darüber hinaus eine beidseitige Option, den Vertrag um eine weitere Spielzeit auszuweiten. Über die Verlängerung freut sich auch das Top-Talent sehr. „Es bedeutet mir viel, meinen ersten Profivertrag bei Schalke 04 zu unterschreiben und weiter das königsblaue Trikot zu tragen. Ich weiß, dass ich noch viel lernen kann und nutze deshalb jede Einheit, um mich zu verbessern und dem Team zu helfen. Für mich ist es eine Herausforderung und eine Chance zugleich, mit der Lizenzmannschaft bei Miron Muslic zu trainieren und auch zu Einsätzen zu kommen”, so Ayhan.

In der bald anstehenden Saison werden die Fans Ayhan auch bei den Pflichtspielen zu Gesicht bekommen. Ob der jüngere Bruder von Ex-Schalker Kaan Ayhan auch in der Startelf stehen wird? Bei den Härtetests gegen Panathinaikos (0:0) durfte er 45 Minuten ran, gegen Twente (0:0) und St. Gallen (1:0) spielte er sogar über die volle Spielzeit. Cheftrainer Miron Muslic hält also viel vom Youngster.