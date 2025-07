Top-Attraktion im Movie Park lässt viele Fans stöhnen – „Gibt einem nichts als Schmerzen“

Achterbahnen begeistern Millionen, doch nicht jede Fahrt sorgt für ungetrübten Spaß. Eine besondere Holzachterbahn in NRW polarisiert Gäste wie Experten gleichermaßen.

Was macht diese Bahn im Movie Park so einzigartig – und zugleich so umstritten?

Kontroversen um Bandit im Movie Park

Die Holzachterbahn „Bandit“ im Movie Park Bottrop-Kirchhellen ist Deutschlands erste Holzachterbahn und ein Stück Freizeitpark-Geschichte. Seit 1999 ist sie eine beliebte Attraktion, jedoch sorgt das ruppige Fahrgefühl laut „wa.de“ regelmäßig für gemischte Reaktionen und macht „Bandit“ bei vielen Coaster-Fans zu einer der umstrittensten Bahnen.

Kritiker, darunter die Betreiberseite „Coaster Fans & News“, bezeichnen „Bandit“ als eine der schmerzhaftesten Holzachterbahnen. Derya Laug aus Duisburg, Coaster-Expertin, bestätigt: „Fährt man bei Bandit auf der Achse, fühlt es sich so an, als würden die Gedärme Rumba tanzen.“

Sicherheit im Fokus im Movie Park

Sie vergleicht die Achterbahn mit modernen Holzachterbahnen und betont, dass „Bandit“ in Sachen Fahrvergnügen deutlich hinterherhinkt. Auch die geringe Durchschnittsbewertung von 2,2 Sternen bei Google zeigt die Meinungen zur Bahn.

So meinen zahlreiche User:

„Man sollte Brennholz daraus machen. Nicht draufgehen, wenn euch eure Gesundheit etwas wert ist. Das Ding gibt einem nichts als Schmerzen.“ (1 von 5 Sternen)

„Es ist wirklich furchtbar und solche Schläge im Rücken, unfassbar! Das hat null mit Spaß zu tun!“ (1 von 5 Sternen

„Körperspannung ist alles. Wer das nicht durchgehend kann, sollte lieber nicht einsteigen.“ (4 von 5 Sternen)

„Man fährt nicht, man wird durchgeschüttelt.“ (1 von 5 Sternen)

Laut dem TÜV erfordern Holzachterbahnen besonders gründliche Kontrollen, da das Material anfälliger für Schäden ist. „Movie Park Germany führt jährlich ein Retracking einzelner Streckenbereiche durch, um sich auch dem kritischen Feedback anzunehmen“, erklärt Dölken.

