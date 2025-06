Hitze-Keule bringt Movie-Park-Besucher ins Schwitzen – Freizeitpark reagiert

Die aktuelle Hitze ist auch für echte Sommerfans nicht immer leicht zu ertragen. Stellenweise kann das Thermometer in Deutschland sogar bis zu 40 Grad erreichen (wir berichteten).

Auch Besucher im Movie Park in Bottrop leiden aktuell unter der Hitze-Keule. Doch zum Glück hat der beliebte Freizeitpark einige Tipps parat, wie man bestens und mit jeder Menge Spaß durch das heiße Sommerwetter kommt. Und dazu zählt nicht nur der Fahrtwind der Achterbahnen.

Hitze im Movie Park – doch diese Tipps kühlen Besucher ordentlich ab

Zur Zeit braucht man gar nicht in den Süden reisen, um Sommerwetter pur zu genießen. Dieser Tage ist es auch in Deutschland wahnsinnig heiß. Da ist es immer gut, wenn man ein paar Tipps zur Hand hat, die das Leben bei Hitze etwas erträglicher machen. Doch nicht nur diese Alltagskniffe sind hilfreich. Der Movie Park in Bottrop hat jetzt auf Facebook ein Reel geteilt, das die besten Hitze-Tipps speziell für den Freizeitpark bietet.

Hier wird erklärt, wie man einen sogenannten „Hot Set Day“ am besten genießen kann in den Movie Park Studios. Ein heißer Sommertag im Freizeitpark? Da dürfen vor allem die Wasserbahnen wie „Dora’s Big River Adventure“, „Area 51 – Top Secret“, „SpongeBob Splash Bash“ und „Excalibur – Secrets of the Dark Forest“ nicht fehlen. Hier sorgt das Spritzwasser für eine feuchte Abkühlung.

Die „Cooling Stations“ sind ein echtes Highlight

Und was fällt uns noch bei heißen Temperaturen ein? Na klar, ein leckeres Eis natürlich. Das findet sich auf jeden Fall auch im Movie Park, wie das Reel zeigt. Zudem bringt natürlich auch der Fahrtwind der Achterbahnen und anderer Fahrgeschäften eine kurzzeitige Erfrischung.

Als besonderen Extra-Tipp gibt es in dem Bottroper Freizeitpark laut Reel auch ganz besondere „Cooling Stations“. Das sind riesige Ventilatoren, die mit dem üblichen Wind anscheinend auch etwas Wasser versprühen. Eine coole Idee für heiße Sommertage im Movie Park!