Die schnellsten Achterbahnen in Deutschland 2023

Bist du Achterbahnliebhaber und noch auf der Suche nach dem perfekten Kick? Wir zeigen dir die schnellsten Achterbahnen in Deutschland.

Schnell, schneller, am schnellsten. Die Freizeitparks in Deutschland haben viel mehr zu bieten, als nur Achterbahnen. Viele Parks bieten Fahrgeschäfte mit einmaligen Gadgets. Das Motto hier: Höher, Schneller, Länger. Doch wo findest du den vollen Adrenalinschub, ganz nach deinem Geschmack?

Wir verraten dir in diesem Artikel, welche die schnellsten Achterbahnen 2023 in Deutschland sind. In unserem Ranking beziehen wir uns auf Angaben von Statista. Manche Achterbahnnamen werden dir eventuell schon bekannt vorkommen, manche Überraschungen sind aber auch dabei.

Platz 9: Flucht von Novgorod, Hansa-Park

Wir starten unser Ranking der schnellsten Achterbahnen Deutschlands im Freizeitpark Hansa-Park. Der Coaster „Flucht von Novgorod“ erreicht eine Geschwindigkeit von 100 km/h innerhalb von 1,4 Sekunden und holt damit einen geteilten neunten Platz. Dich erwartet ein weltweit einmaliges Achterbahn Erlebnis: Die Achterbahn ist im Dunkeln, ist mit Spezialeffekten ausgestattet und der Coaster hat den steilsten Absturz im Dunkeln aller Achterbahnen weltweit.

Flucht von Novgorod. Hansa-Park Foto: IMAGO/Agentur 54 Grad

Platz 9: Wodan-Timburcoaster, Europa-Park

Unser Platz neun im Ranking der schnellsten Achterbahnen Deutschlands geht an den Wodan-Timburcoaster im Europa-Park. Die Holzachterbahn erreicht eine Geschwindigkeit von 100 km/h, ist über einen Kilometer lang und geht rund 40 Meter in die Höhe. Besonders reizend für Freizeitpark Gänger dürfte der Fakt sein, dass du während der Fahrt sogenannte „Airtime-Phasen“ erleben kannst und in den Kurven wirken Fliehkräfte von 3,5 g.

Timburcoaster im Europa-Park Foto: imago images/Petra Schneider

Platz 8: Desert Race, Heide Park Ressort

Von 0 auf 100 innerhalb von 2,4 Sekunden. Alle Adrenalinliebhaber sollten die Desert Race im Heide Park Ressort unbedingt mal fahren. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 102 km/h ist der Coaster die erste Katapultstart-Achterbahn Deutschlands. Hier wirken Fliehkräfte von 4,7 g auf dich ein, um ein extra Bauch kribbeln zu spüren. 49 Sekunden voller Action gibt es auf der 650 Meter langen Strecke. Wohlverdient ist die Desert Race auf Platz acht in unserem Ranking der schnellsten Achterbahnen in Deutschland.

Desert Race im Heide Park Soltau Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 7: Krake, Heide Park Ressort

Der erste Dive Coaster in Deutschland ist die Krake. Sie steht im Freizeitpark Heide Park Ressort. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 103 km/h rasen die breiten Wagen die fast vertikale Abfahrt herunter in den Mund des Kraken. Achterbahnfanatiker kommen hier definitiv auf ihre Kosten, es geht 41 Meter hoch hinaus, steil hinunter und einen Looping hat die Achterbahn auch noch inklusive. Die Krake landet in unserem Ranking auf Platz sieben der schnellsten Achterbahnen in Deutschland.

Krake im Heide Park Ressort Foto: imago images/Andre Lenthe

Platz 6: Sky Wheel, Skyline Park

Unser Platz sechs unter den schnellsten Achterbahnen ist die Sky Wheel Achterbahn im Freizeitpark Skyline Park. Der Coaster erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 105 km/h. Das Fahrgeschäft ist die höchste Überkopf-Achterbahn Europas, beim Start geht es 50 Meter hoch hinaus. Mit einer Beschleunigung von 5 g geht es wieder nach unten. Achterbahnfans bekommen hier das All-In-Paket. Die Achterbahn bietet Schraube, Looping, Geschwindigkeit und ein einzigartiges Überkopf-Erlebnis. Alle Adrenalinjunkies sind hier genau richtig aufgehoben.

Weitere spannende Freizeitpark-Themen:

Die beliebtesten Freizeitparks in Europa

Die beliebtesten Freizeitparks der Welt

Platz 5: Colossos, Heide Park Ressort

Deutschlands größte Holzachterbahn erreicht 110 km/h. Auf Platz fünf der schnellsten Achterbahnen ist der Colossos im Heide Park Ressort. Bei den schnellsten Holzachterbahnen Deutschlands macht sie aber das Rennen und ist klar auf dem ersten Platz. Das Highlight der Bahn ist, dass teilweise eine Fliehkraft von -1,5 g auf die Fahrgäste wirkt und du das Gefühl hast aus deinem Sitz gezogen zu werden. Mit einer Streckenlänge von 1500 Metern erlebst du auf 60 Metern Höhe einen totalen Adrenalinkick.

Schnellste Holzachterbahn Colossos im Heide Park Resort Foto: imago/Future Image

Platz 4: Taron, Phantasialand

Multi Launch Coaster als viertschnellste Achterbahn Deutschlands. Die Taron Achterbahn im Freizeitpark Phantasialand ist auf Platz vier der schnellsten Achterbahnen in Deutschland und bietet neben einem Katapultstart eine Höchstgeschwindigkeit von 117 km/h. Sie hält außerdem einen Weltrekord im Schienenkreuzen, während der Fahrt kreuzen sich die Schienen auf der 1320 Meter langen Strecke 116 Mal! Taron erhielt 2023 die Auszeichnung zu Europas bester Stahlachterbahn. Du bekommst hier den vollen Nervenkitzel durch sogenannte „Near Miss Effekte“ geboten, der Wagon der Achterbahn fährt nämlich extrem nah an Häusern und Felswänden vorbei.

Platz 3: Expedition GeForce, Holiday Park

Es geht in unsere Top drei im Ranking der schnellsten Achterbahnen in Deutschland. Die Expedition GeForce ist das Highlight im Holiday Park und auf Platz drei der schnellsten Achterbahnen Deutschlands. Die Achterbahn ist mit 120 km/h nicht nur eine der schnellsten Achterbahnen, sie bietet direkt am Anfang der Fahrt ein Gefühl von Schwerelosigkeit. Aus 62 Metern Höhe beginnt die Abfahrt, mit einer Fliehkraft von bis zu 4,5 g bekommst du hierbei den vollen Adrenalinschub geboten. Interessant zu wissen ist, dass die „bigFM Expedition GeForce“ bereits mehrmals von dem amerikanischen Fachmagazin „Amusement Today“ als beste Achterbahn Europas mit dem Golden Ticket Award ausgezeichnet wurde.

BigFM Expedition GeForce im Holiday-Park Foto: imago images/U. J. Alexander

Platz 1: Schwur des Kärnan, Hansa Park

Aus 60 Metern Höhe im freien Fall. Der Schwur des Kärnan im Hansa Park erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 127 km/h auf 1235 Metern Strecke. Das zweite Highlight an der Achterbahn dürfte Adrenalinjunkies noch mehr aufwecken. Der Coaster hat nämlich einen weltweit einzigartigen rückwärts Fall; im Dunkeln aus 67 Metern Höhe geht es tief hinab ins Nichts. Hierbei erreicht der Coaster eine Fallgeschwindigkeit von bis zu 11 m/sek. Das Adrenalin verlässt auf dieser Bahn nicht für eine Sekunde deinen Körper. Wohlverdient ist der Schwur des Kärnan auf Platz einem geteilten zweiten Platz in unserem Ranking der schnellsten Achterbahnen Deutschlands.

Der Schwur des Kärnan im Hansa Park Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Platz 1: Silver Star, Europa-Park

1620 Meter purer Adrenalinkick. Die Silver Star im Europa Park erreicht ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 127 km/h und ist somit unser geteilter Platz eins im Ranking der schnellsten Achterbahnen. Hier kannst du auf einer Höhe von 73 Metern drei Minuten den vollen Achterbahnspaß genießen. Wer schon immer mal das Gefühl von Schwerelosigkeit haben wollte, sollte die Achterbahn auf jeden Fall mal gefahren sein. Bei einer Fliehkraft von bis zu 4 g kommt es einem Gefühl, als wäre man der Schwerelosigkeit sehr nahe.

Achterbahn Silver Star im Europa Park, Rust Foto: imago images / Michael Heuberger

Platz Achterbahn Geschwindigkeit 1. Silver Star 127 1. Schwur des Kärnan 127 3. Expedition GeForce 120 4. Taron 117 5. Colossos 110 6. Sky Wheel 105 7. Krake 103 8. Desert Race 102 9. Wodan Timburcoaster 100 9. Fluch von Novgorod 100 Die schnellsten Achterbahnen Deutschlands 2023

Welche die schnellsten Achterbahnen Deutschlands sind weißt du nun. Wir verraten dir auch noch, welche die beliebtesten Freizeitparks in Deutschland sind.